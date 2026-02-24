佳能、能率攻機器人 報捷

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
佳能董事長章孝祺。 業者／提供
佳能董事長章孝祺。 業者／提供

美國機器人新創Agility Robotics獲豐田加拿大公司簽約採用，以機器人即服務模式（RaaS），引進Digit人形機器人，投入豐田RAV4車款生產線。外界看好，Agility奪大單，主要股東佳能（2374）、能率將同步受惠，助益機器人布局躍進。

能率集團旗下佳能與能率亞洲先前已投資Agility Robotics約1,000萬美元（約新台幣3億元），日前Agility Robotics C輪融資中獲輝達投資，獲市場高度關注。目前佳能正與Agility開發機器視覺及光學感測等零組件，預期隨Agility擴大應用場域，佳能後續接單動能有望轉強。

Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst日前表示，台灣包括感測器、鏡頭模組、處理器、馬達等，都是人形機器人供應鏈重要的一環，未來將與佳能等更多夥伴建立跨領域的合作聯盟，一起設計並建造人形機器人，推動人形機器人普及。

Agility Robotics主要生產雙足步行機器人，目前有Cassie與Digit兩個機型，客戶包含GXO Logistics和亞馬遜。

綜合外電報導，豐田汽車製造加拿大公司總裁霍蘭德表示，在評估多款機器人後，該公司選擇部署Digit機器人，藉此進一步提高製造工廠的營運效率。在此次應用中，這些機器人將負責從自動化的倉庫拖車上卸載裝滿汽車零組件的料箱。

佳能近年在機器人布局動作積極，除接獲美國機器人企業Mantis Robotics的近接感測器訂單，並於上季出貨之外，同時結合集團創投能率亞洲共同投資Agility Robotics等，帶動佳能機器人視覺影像產品打入美國機器人產業供應鏈。

佳能董事長章孝棋日前表示，Agility機器人至少搭載八顆鏡頭模組，且平均單價（ASP）高， 看好機器人視覺相關應用有望陸續發酵。

