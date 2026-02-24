就市論勢／半導體股 炙手可熱

經濟日報／ 新光臺灣半導體30 ETF投資團隊

盤勢分析

台股持續受惠AI出口熱潮帶動，主計總處預估2026年台灣經濟成長率為7.71%，GDP規模將突破1兆美元，外需成為經濟成長主要動力，又以AI相關出口及半導體產業扮演經濟火車頭。

觀察台股封關期間，美股四大指數以費城半導體指數表現最好，重要半導體指標股中，記憶體的美光大漲，帶動南韓三星電子、海力士上漲；相關硬碟股的新帝、希捷科技、威騰電子等表現也相當強勁，為年後台股記憶體族群提供有力支撐。

另外，日月光投控（3711）2月5日法說會預估，2026年先進封裝服務營收，占封測營收比重由6%提升至13%，市場將其視為AI浪潮下的核心受益者，加上1月合併營收599.89億元，年增率高達21.3%，創下歷年同期新高，顯示半導體封測市場需求強勁，有利於日月光投控、京元電子、力成等有機會出現落後補漲行情。

預估2026年全球AI基礎設施及高階製程需求持續擴張，美國雲端業者繼續加碼擴大AI投資，儘管台股封關期間，國際金融市場仍有諸多變數，不過台灣半導體產業訂單能見度明朗，有助於年後股價具堅實的基本面支撐，仍有望維持強勢表現。

投資建議

台股農曆年後開紅盤後，在台積電及半導體重量級個股的領軍下，年後大盤第1季回檔空間有限，偏多架構不變，多頭行情有望延續，資金布局焦點仍集中半導體股，整體半導體產業的成長曲線，也不再受限於AI單一產品循環，而是進入實體AI、代理AI的新成長紅利期，除晶圓代工外，先進製程、記憶體、封測等也將多峰並進，帶動2026年台灣半導體股持續炙手可熱，值得年後啟動分批布局台股半導體型、科技型ETF，中長期績效表現值得期待。

半導體 AI 台股

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

欣興、南電目標價 調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板明（2027）年將出現供給短缺，...

兆豐證新春開戶抽 iPhone

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續...

