欣興、南電目標價 調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板明（2027）年將出現供給短缺，廠商獲利將倍數成長，因此上調欣興（3037）、南電評等至「優於大盤」，目標價大升至500元、515元。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，ABF載板正處於景氣上升初期，帶動2025~2030年市場產值加速成長，年複合成長率（CAGR）達16.1%，較過去五年的9%大幅激增，並將自2027年起出現供給短缺。

由於供給面已納入主要ABF載板廠商截至今年2月3日前的擴產規劃，包含日系大廠Ibiden的5,000億日圓，因此預估2029~2030年高階市場的供給缺口約5%~10%，且缺貨情況將一路延續至2030年結束。

高燕禾認為，這波由AI驅動的循環在結構上與過往不同，而且強度更高，特別是ABF載板出現供給短缺狀況後，將進一步強化價格上漲壓力，使得相關廠商獲利表現將倍數成長。這是大摩近四年來首度對ABF轉為看多。