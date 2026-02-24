穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每股純益6元。

穎崴先前表示，因產能供不應求，已緊急承租仁武廠，規劃上半年產能將增加三至四成，新增量能以供應高階產品為主，同時推進仁武自建新廠，目標明年底開出新產能，整體產能將再放大二至三倍，以因應先進封裝與AI帶動的高階測試需求。

在零組件端方面，穎崴同步加速探針與加工件供給，規劃探針月產能將從去年底的350萬支，於今年第2季底提升至600萬支，年底進一步上看800萬支；加工件主要因應socket測試座需求，最慢將於第2季底倍增。

穎崴去年合併營收為78.57億元，年增35.5%，連兩年業績創歷史新高。隨著AI應用快速發展、全球客戶合作深化，加上新品加速導入市場，該公司看好今年營運表現將續創新高。