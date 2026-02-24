穎崴1月每股賺6元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每股純益6元。

穎崴先前表示，因產能供不應求，已緊急承租仁武廠，規劃上半年產能將增加三至四成，新增量能以供應高階產品為主，同時推進仁武自建新廠，目標明年底開出新產能，整體產能將再放大二至三倍，以因應先進封裝與AI帶動的高階測試需求。

在零組件端方面，穎崴同步加速探針與加工件供給，規劃探針月產能將從去年底的350萬支，於今年第2季底提升至600萬支，年底進一步上看800萬支；加工件主要因應socket測試座需求，最慢將於第2季底倍增。

穎崴去年合併營收為78.57億元，年增35.5%，連兩年業績創歷史新高。隨著AI應用快速發展、全球客戶合作深化，加上新品加速導入市場，該公司看好今年營運表現將續創新高。

穎崴 AI 歷史

延伸閱讀

ABF明年將供給短缺 大摩估這二檔獲利將倍增、大升目標價

聖暉獲矽品6.59億廠務工程 帆宣取得力成5.99億訂單

陳正偉專欄／AI伺服器、先進封裝 擇優加碼

春節急診量恐倍增 彰基191床加護病房全開應戰

相關新聞

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

就市論勢／半導體股 炙手可熱

台股持續受惠AI出口熱潮帶動，主計總處預估2026年台灣經濟成長率為7.71%，GDP規模將突破1兆美元，外需成為經濟成長主要動力，又以AI相關出口及半導體產業扮演經濟火車頭。

欣興、南電目標價 調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板明（2027）年將出現供給短缺，...

兆豐證新春開戶抽 iPhone

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。