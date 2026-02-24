AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調營收財測目標，股價應聲飆漲24%。產業龍頭報佳音，法人看好，國內三大磷化銦磊晶廠全新（2455）、聯亞、IET-KY營運也將同步火熱。

磷化銦基板是所有以磷化銦為材料的光通訊元件源頭，全新、聯亞、IET負責將基板做成磊晶，再將磊晶做成光通訊晶片，交付給光通訊模組廠，最終由AI伺服器代工廠或雲端服務供應商（CSP）直接拉走。

綜合外電報導，AXT受惠AI基礎建設對磷化銦需求大增，帶動2026年第1季營收有望呈現季增，且客戶群正在明顯擴增，並涵蓋許多一線大廠，因此今年目標是將磷化銦產能翻倍，藉此滿足客戶需求。

AXT財務長Gary Fischer在財報電話會議中預測，根據目前申請到的出口許可，估計首季營收有望挑戰2,600萬美元，若能獲得更多出口許可，營收將進一步放大。

AXT並透露，目前磷化銦基板積壓訂單已超過6,000萬美元，且因需求快速提升，客戶已開始下達更長期的訂單，現階段訂單能見度推測已來到2030年之後，不少客戶也提供給AXT至少二至三年的需求保證，意味磷化銦市場正迎來前所未有的產業榮景。

磷化銦因具備高頻率與高速傳輸特性，因此近年來在市場中快速崛起，並成為AI產業鏈中的明日之星，促使包括IET、全新、聯亞等磊晶廠積極擴大磷化銦磊晶產能，藉此搶攻商機。

IET、聯亞、全新都在先前法說會中強調積極擴大磷化銦磊晶產能，其中，IET美國新廠二期預估今年完工；聯亞方面，近期已陸續擴充磊晶產能，預估產量將在未來數月持續提升；全新則持續添購新機台擴產。