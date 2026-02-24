波若威、華星光、光環 前景亮

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光光環等台灣光通訊廠後市。

目前光通訊規格800G將進入大規模部署，明年AI基建更將邁入1.6T世代，加上後續又有共同封裝光學（CPO）需求即將到來，成為磷化銦基板需求暢旺主要關鍵。

法人點名，波若威、華星光及光環等相關光通訊廠今年將有望搭上這波光通訊商機，帶動營運逐季成長。其中，波若威在光通訊領域已獲輝達欽點在CPO領域合作，並且還具備光纖套件、配線盒等相關產品線，今年出貨動能有望大增。

華星光具備主動及被動元件產品線，當中包含光通訊次模組及晶粒等相關代工。法人指出，華星光已透過網通大廠供應鏈，間接切入雲端服務供應商AI基礎建設當中，接單一路放眼到明年，隨著今年新產能逐步放大，全年業績有望明顯優於去年。

光環先前營運相對低迷，近期受惠委外釋出代工訂單增加，元月合併營收繳出年、月雙增成績。法人看好，光環今年有望逐步獲利。

光通訊 光環 華星光

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

就市論勢／半導體股 炙手可熱

台股持續受惠AI出口熱潮帶動，主計總處預估2026年台灣經濟成長率為7.71%，GDP規模將突破1兆美元，外需成為經濟成長主要動力，又以AI相關出口及半導體產業扮演經濟火車頭。

欣興、南電目標價 調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板明（2027）年將出現供給短缺，...

兆豐證新春開戶抽 iPhone

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續...

