波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣光通訊廠後市。

目前光通訊規格800G將進入大規模部署，明年AI基建更將邁入1.6T世代，加上後續又有共同封裝光學（CPO）需求即將到來，成為磷化銦基板需求暢旺主要關鍵。

法人點名，波若威、華星光及光環等相關光通訊廠今年將有望搭上這波光通訊商機，帶動營運逐季成長。其中，波若威在光通訊領域已獲輝達欽點在CPO領域合作，並且還具備光纖套件、配線盒等相關產品線，今年出貨動能有望大增。

華星光具備主動及被動元件產品線，當中包含光通訊次模組及晶粒等相關代工。法人指出，華星光已透過網通大廠供應鏈，間接切入雲端服務供應商AI基礎建設當中，接單一路放眼到明年，隨著今年新產能逐步放大，全年業績有望明顯優於去年。

光環先前營運相對低迷，近期受惠委外釋出代工訂單增加，元月合併營收繳出年、月雙增成績。法人看好，光環今年有望逐步獲利。