矽統2025獲利創20年新高 EPS 1.53元、配息0.6元

中央社／ 新竹23日電
矽統科技。照片/鐘惠玲攝影
特殊應用晶片ASIC）廠矽統2025年歸屬母公司淨利新台幣7.88億元，創下20年來新高，每股純益1.53元，董事會決議每股配發0.6元現金股利。

矽統今天股價下跌0.1元，收在54.9元。

受惠收購聯暻半導體（山東）及紘康效益顯現，矽統2025年總營收躍升至28.21億元，創下16年來新高，年增率281.98%。

矽統獲利同步好轉，2025年歸屬母公司淨利7.88億元，創下20年來新高，成長約58%，每股純益1.53元，董事會決議每股配發0.6元現金股利。

矽統2026年1月營收攀高至4.24億元，月增66%，年增171.58%。矽統表示，1月營收強勁成長主要是受季節性因素影響。

矽統 營收 半導體 晶片 ASIC

