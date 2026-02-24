台積電（2330）4、5奈米客戶群逐步朝導入3奈米邁進，使3奈米訂單塞爆，推升產品均價走揚，預估今年3奈米單季營收占比，將首度超越5奈米，全年貢獻台積電逾兆元營收，背後關鍵驅動力即是AI加速器相關應用。

受惠AI加速器、高效能運算（HPC）客戶拉貨動能強勁，台積電1月營收首度飛越4,000億元大關，達4,012.5億元，創歷史新高，月增19.7%、年增36.8%。

針對今年第1季的營運展望，受惠於強勁的先進製程需求，台積電預估全季營收將達到346億美元到358億美元間，以中間值計算，季增4%、年增38%。台積電財測以新台幣兌美元匯率31.6元計算，約新台幣1兆933.6億元到1兆1,312.8億元，預計再創單季新高，單季毛利率目標63%~65%，營業利益率目標54%~56%，單季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。

隨著台積電股價持續刷新歷史新高，許多人將目光改轉往有「小台積」之稱的富邦科技（0052）。隨著投資人投入富邦科技，將有助進一步推升台積電股價走勢，可以留意台積電期（CDF）做相關操作。（群益期貨提供）

