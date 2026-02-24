期交所：今年挑戰4億口

經濟日報／ 記者崔馨方周克威／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

台灣期貨交易所昨（23）日舉行新春團拜，董事長吳自心喊出今年期貨市場持續挑戰「4億口」的目標；期貨公會理事長詹正恩也樂觀響應，一度直呼「不只4億口！5億口！」，期許在市場動能延續下，成交量再創新高，為新春揭開好兆頭。

台灣期貨交易所董事長吳自心表示，現貨市場已穩健站上34,000點大關，期盼期貨市場則朝今年能達成期盼已久「4億口」的目標邁進，為市場注入更多動能，也獻上「新春快樂、馬上發財」的祝福，期許穩健向前。

期貨公會理事長詹正恩分享，自己與期交所與期貨業淵源深厚，並笑稱「回家真好」，從民國80幾年籌備以來，一路見證期貨產業成長，如今更肩負理事長重任。同時，特別感謝期交所過去一年對期貨公會及相關業務的幫忙與支援。

他強調，隨市場動能延續，誠如董事長吳自心所言，未來一年挑戰4億口成交量並非難事、期貨業績可望持續蒸蒸日上，直呼「在大家努力之下，4億口非常簡單！」，更樂觀大喊「不只4億口！5億口！」

國內期貨市場面對瞬息萬變的全球金融局勢、地緣緊張等多空變數，展現高度韌性，在2024年創下歷史新高後，2025年總交易量達3.81億口，成交量連續六年突破3億口，日均量為157.1萬口後，期交所內部對今年期貨市場前景相當樂觀。

期貨商認為，在期交所計劃推出四大新措施與制度，包括期貨市場國定假日交易制度、推出主動式ETF期貨、縮小黃金期貨契約金額、擴大國際交流與深化市場推廣中，今年成交量有機會突破4億口。

