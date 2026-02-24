富邦媒搶食咖啡商機
農曆年後迎來開工採買潮，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，今年以來咖啡品類買氣升溫，開工檔期業績預估較去年同期成長逾二成，包括咖啡豆年增25%、即溶咖啡成長15%。
momo發現消費者選購趨勢出現兩大變化：一是風味偏好由深焙逐步轉向更清爽、香氣層次更清晰的中淺焙；二是消費行為分化為三大輪廓：「口感講究型」、「便利取用型」、「創意調飲型」，對應不同上班情境與補給習慣。
momo消費者行為資料顯示，咖啡相關商品主要購買族群以30歲左右上班族女性為主力，男女購買比率約1：2。這類族群對風味接受度高，也更習慣依情境搭配不同型態的咖啡商品，從咖啡豆、即溶咖啡到咖啡球、膠囊等，呈現「多品類輪替、集中採買」特性；特別在開工前後二至三周採買集中度提高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。