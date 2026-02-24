富邦媒搶食咖啡商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

農曆年後迎來開工採買潮，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察，今年以來咖啡品類買氣升溫，開工檔期業績預估較去年同期成長逾二成，包括咖啡豆年增25%、即溶咖啡成長15%。

momo發現消費者選購趨勢出現兩大變化：一是風味偏好由深焙逐步轉向更清爽、香氣層次更清晰的中淺焙；二是消費行為分化為三大輪廓：「口感講究型」、「便利取用型」、「創意調飲型」，對應不同上班情境與補給習慣。

momo消費者行為資料顯示，咖啡相關商品主要購買族群以30歲左右上班族女性為主力，男女購買比率約1：2。這類族群對風味接受度高，也更習慣依情境搭配不同型態的咖啡商品，從咖啡豆、即溶咖啡到咖啡球、膠囊等，呈現「多品類輪替、集中採買」特性；特別在開工前後二至三周採買集中度提高。

