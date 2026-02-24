正文前進 MWC 強打 AI 應用

網通大廠正文（4906）昨（23）日宣布，將參與今年世界行動通訊大會（MWC 2026），強打WiFi 8、WoMT、Edge AI與AI OSM等次世代寬頻，推動AI驅動的智慧化連網新世代，助攻客戶轉型AI服務賦能者。

今年MWC將於西班牙時間3月2日至5日舉行，主題為「The IQ Era（智商時代）」，在全新的智慧時代，通訊技術正從單純的連線演變為支撐全球產業的「具智慧性基礎設施」。

正文指出，將在今年MWC以「From Speed to Intelligence（從速度走向智慧）」為主題，展示 WiFi 8、WoMT、Edge AI與AI OSM（OpenStandard Module）平台整合應用，可將寬頻基礎設施升級為智慧化網路平台，具備即時感知與動態調適的能力，支援電信營運商與企業客戶部署各項服務，打造可擴展且高效能的數位服務環境。

正文看好，AI驅動網路變革，該公司正積極布局光網路、邊緣AI產品、毫米波FWA及加值整合應用，並切入光纖接取、光模組等數據中心相關產品，力拚2026年相關貢獻營收兩成。