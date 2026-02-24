互動2025年 EPS 5.78元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

互動（6486）昨（23）日公告去年第4季每股純益2.94元，一季賺贏前三季總和，累計2025年每股純益5.78元，年度營收、獲利同寫新猷，董事會並通過將超額配息，每股擬配發現金股利6元。

展望後市，互動表示，今年積極布局通訊基礎建設、無線網路整合、資安防護與地理空間情資決策」四大核心方向，看好營收、獲利可望再攀高。

互動受惠專案業績認列，推升去年第4季營收達11.96億元，季增101%，年增36%；營業利益1.86億元，季增280%，年增38.8%；稅後純益1.52億元，季增270%，年增34.5%，每股純益2.94元。

互動去年合併營收26.86億元，年增6.1%；營業利益3.5億元，年增4.1%；稅後純益2.96億元，年增3.6%，每股純益5.78元。

互動董事會通過2025年盈餘分配案，每股擬配發現金股利5.2元，並決議從資本公積中提撥4,071萬元發放現金，預計每股可配發0.8元，合計配發每股現金股利6元，盈餘分配率103.8%，互動昨日上漲3.9元，收82.6元，現金殖利率7.26%。

互動觀察，5G、寬頻網路、高速傳輸與雲端應用普及，通訊網路已成國家數位基礎建設的核心之一，加上資安防護能力的需求持續提升，帶來穩定且具延續性的市場動能。

防詐與通訊資安方面，互動表示，提供具即時性與高準確度的防詐解決方案，成為政府與電信業者推動打詐政策的重要技術夥伴。

無線通訊工程方面，受惠於低軌衛星、基地台密集化，以及企業與大型場域對高速穩定無線網路的需求提升，低軌衛星工程、電信基地台建置及大型場域無線網路整合專案持續成長。

營收 每股純益

延伸閱讀

ABF明年將供給短缺 大摩估這二檔獲利將倍增、大升目標價

低軌衛星夯 SpaceX成天空霸主

東陽創史上最賺1月 EPS 0.95首季獲利看俏

一周盤前股市解析／低軌衛星、PCB 可留意

相關新聞

AI 基建需求大增 產業龍頭 AXT 訂單看到2030年 磷化銦磊晶三雄有戲

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT表示，現階段訂單能見度已達2030年之後，並釋出遠高於市場預期的在手訂單展望，同時上調...

波若威、華星光、光環 前景亮

全球磷化銦（Inp）基板龍頭AXT業績報喜，透露光通訊市場火熱，法人看好將同步帶旺波若威（3163）、華星光、光環等台灣...

穎崴1月每股賺6元

穎崴（6515）遭列注意股票，昨（23）日應主管機關要求，公布自結元月歸屬母公司業主淨利2.15億元，年增31.9%，每...

就市論勢／半導體股 炙手可熱

台股持續受惠AI出口熱潮帶動，主計總處預估2026年台灣經濟成長率為7.71%，GDP規模將突破1兆美元，外需成為經濟成長主要動力，又以AI相關出口及半導體產業扮演經濟火車頭。

欣興、南電目標價 調升

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「全球科技產業」中指出，受惠AI的強力驅動，ABF載板明（2027）年將出現供給短缺，...

兆豐證新春開戶抽 iPhone

為鼓勵投資人把握新年度投資契機，兆豐證券即日起推出「Mega放大你的投資力」新春開戶活動，祭出最高新台幣3,600元手續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。