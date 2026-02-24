永冠爆雷 三措施應變

鑄件大廠永冠-KY（1589）爆發逾10億元公司債（CB）到期無法償還事件，公司昨（23）日召開記者會表示，已啟動三大措施支應，且2025年底自結財務數據顯示，總資產遠高於總負債，此資金缺口不影響實質營運。

永冠表示，受全球經貿變局與能源政策調整影響，公司債永冠四KY面臨短期調度挑戰，該債券於本月20日發行滿三年，因持有人行使賣回權，涉及金額約10.36億元，公司未能如期償付。

永冠指出，目前已啟動三大措施支應營運，包括自2022年開始從大陸子公司匯回盈餘約人民幣10.67億元，並自2024年第3季起與往來銀行討論還款方案。2025年第3季起則進一步與產發署、中小及新創企業署等政府單位溝通資金短絀問題。

永冠強調，公司正積極與該債券持有人展開協商，力求確保過渡期間資金無虞。永冠表示，雖同步與外部投資人接洽融資，但受限於作業時間，盡職調查尚未完成，目前未取得融資核可，將持續優化財務體質，並以保障投資人權益為首要目標。後續協商流程將秉持透明化原則辦理，並嚴格遵守法規及時公告進展。

永冠說明，公司正積極活化閒置資產，泰國廠地已取得工業區許可，有利後續土地增值並為資產處分或融資提供空間。同時，台中廠接單策略亦由本土轉向歐美及東北亞市場，配合轉型計畫深化全球布局。預期透過接單結構優化與提升獲利，強化整體財務體質，藉由海外市場拓展開發來增強抗壓性。

永冠強調，集團正落實精實管理，優化編制並嚴控費用，致力達成損益兩平目標。公司指出，風電國產化建置規模實屬不易，面對短期資金壓力，保障利害關係人權益始終是首要考量。

根據永冠去年第3季財報，期末總資產260.74億元，總負債179.35億元，帳上現金19.79億元。累計前三季營收58.45億元，稅後淨損6.73億元，每股淨損5.06元。