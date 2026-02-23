光罩本業獲利連5月走揚 1月純益近億元大關

台灣光罩（2338）在集團整合策略發酵下，本業獲利連續五個月實現月增長，今年1月合併營收5.36億元，其中核心光罩業務貢獻達3.4億元，占比逾六成並創下近一年新高，單月結算獲利更是近億元大關，顯示經營趨勢明確向上。

台灣光罩總經理陳立惇指出：「台灣光罩過去的業務結構較多元，光聚晶電入主後即重新盤點核心競爭力，將資源集中於關鍵製程技術，目前本業占台灣光罩集團營收比重約六成，且因核心製程毛利率較高，帶動整體獲利表現顯著成長。」

在產品布局方面，中階應用市場的光罩需求強勁，相關產品已順利完成客戶驗證並穩定接單，已進入放量收穫期。而在備受市場關注的先進封裝領域，已導入全新核心生產設備擴充14吋大尺寸光罩產能，訂單能見度極高，預計下半年開始貢獻營收，成為支撐本業成長的第二曲線。

除核心業務外，集團子公司戰略調整亦已成形。陳立惇表示，數可科技自去年底取得重要客戶認證，去年第4季起放量高技術含量的集成製造模式，毛利率顯著提升。另外，昱嘉科技近三個月完成新一輪外部投資，去年12月及今年1月合計募資約1.93億元，並導入新設備強化製程穩定性與良率，布局高毛利矽水膠與彩片市場，同時發展自有品牌，從製造代工轉型為兼具研發與品牌的經營模式。

陳立惇表示，隨著第1季現金增資將於3月如期完成，資金到位後將進一步升級營運結構。展望未來，台灣光罩在「本業獲利逐月創高」、「子公司毛利結構重塑」以及「先進封裝新產能就緒」的三大引擎帶動下，已完成營運重整的關鍵布局。在資金到位與產能就緒的雙重助攻下，台灣光罩已正式進入營收獲利齊揚的爆發期。