為何外資目標價暴衝？ 南電上看655元 載板三雄馬年開紅盤全員漲停

ABF載板三雄馬年開紅盤火力全開！南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）全員漲停，成為大盤突破34,000點新高的得力助攻手。

台股23日在權值股帶動下，台積電（2330）盤中寫下1,935元新天價，台達電（2308）同步創1,380元新高，指數一度大漲逾600點、突破34,000點整數關卡。資金隨即外溢至AI供應鏈，其中ABF載板族群漲勢最為凌厲。南電強勢亮燈，欣興衝上405.5元、景碩改寫292元新高，三雄同步躋身盤面多頭核心。

載板族群之所以成為噴發領頭羊，主因ABF載板供應吃緊已成定局，外資評等與目標價全面翻多。美系外資最新報告指出，南電歷經2025年營運谷底後，2026至2027年將迎來強勁復甦循環，投資評等一口氣連升兩級至「買進」，並大幅上修EPS預估，2026、2027年分別調升47%與72%。目標價更由340元調高至655元；另家外資亦將目標價上修至490元，看好AI ASIC需求外溢效應與網通、伺服器庫存去化完成。

不僅南電，景碩目標價由125.68元大幅調升至370元，調幅高達近兩倍；欣興亦由170元上修至370元。法人認為，AI伺服器與資料中心建置加速，帶動高階ABF載板接單動能全面回溫，成為2026年最具爆發力的關鍵零組件。

產業面更傳出供需結構轉緊訊號。市場預估，2026年下半年ABF載板供需缺口率將達10%，至2028年恐擴大至42%，供應吃緊趨勢明確。隨全球生成式AI應用擴散，雲端服務供應商資本支出持續上修，AI成長動能由伺服器向電源、記憶體、散熱與高速傳輸延伸，PCB產業鏈迎來新一波上行循環。

業界估算，台灣PCB產值在AI帶動下，2026年有望突破1.3兆元大關。從ABF載板三雄到伺服板、HDI龍頭，整體供應鏈評價同步修復。法人直言，在基本面轉佳與供給趨緊雙重支撐下，ABF載板族群股價上行空間，已從題材驅動轉向結構性成長。