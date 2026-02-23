快訊

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

GTC 2026 點火！華邦電、旺宏、力積電領跑 記憶體成紅盤日大贏家

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI浪潮再掀高峰，記憶體族群成為馬年開紅盤大贏家之一。隨輝達預告GTC 2026將發表「前所未見」新晶片，市場點燃高頻寬記憶體（HBM）升級想像，台股記憶體股華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）等同步強攻，成為盤面主流。

輝達年度重頭戲GTC 2026將於3月16日至19日登場，執行長黃仁勳釋出震撼預告，外界推測新品可能鎖定兩大方向。其一為Rubin R100架構，採3奈米製程並搭載HBM4，單封裝容量上看48GB，頻寬與效能預期較競品提升逾三成；其二則可能提前揭曉下一代Feynman架構，導入矽光子技術進行光學互連，捨棄傳統電訊號傳輸，運算效率可望提升十倍。若屬實，將進一步放大AI伺服器對先進記憶體的需求。

在國際股市方面，春節封關期間，美股四大指數漲跌互見，其中科技股為主的費半指數逆勢上揚1.89%，顯示資金仍聚焦半導體與AI供應鏈。台積電（2330）ADR同步上漲2.38%，為台股開紅盤鋪路。

23日馬年首個交易日，記憶體族群紅光滿面。華邦電頻頻攻上漲停，旺宏盤中一度觸及108元歷史天價，力積電勁揚近8%、挑戰重返70元整數關卡；南亞科（2408）、群聯（8299）、威剛（3260）等同步走強。力積電、旺宏、華邦電更同步躋身成交值與成交量前十名，人氣與資金雙雙爆棚。

值得關注的是，AI記憶體的戰場已升級為跨國聯盟對決。台美日傳出合作打造次世代AI與超級電腦記憶體，由力積電扛起試產與製造重任，攜手Intel與SoftBank Group技術能量，意圖打破三星、SK海力士與美光長年主導的寡占格局。

在全球AI供應鏈重組之際，台廠正由成熟製程與模組優勢，升級為先進AI記憶體的重要製造與整合節點。從GTC新品想像到國際結盟布局，再到台股紅盤日資金強攻，記憶體族群持續扮演下一波AI算力競賽的核心戰場。

記憶體 AI

延伸閱讀

國際重要記憶體股封關期間牛氣沖天 法人看好這檔主要受惠

開工紅盤資金按讚AI主線 載板三雄亮燈漲停、記憶體股接棒噴出

郭哲榮預言開盤3大結論！點名記憶體會噴…台股今年有望4萬點

台美日聯手 進擊AI記憶體…力積電扛試產與製造重任

相關新聞

雙A部分PC遭德國禁售

諾基亞針對台灣兩大PC品牌華碩（2357）、宏碁提出專利訴訟，德國法院因而暫時禁止雙A在德國銷售部分筆電與桌上型電腦，對...

億光在美控韓LED商侵權

LED封裝大廠億光（2393）昨（22）日公告，於美國對南韓LED供應商Seoul Semiconductor Co.,...

台積電ADR漲2.38% 分析師估美新關稅對台股影響有限

在2月11日至20日的春節假期休市期間，美股呈現區間震盪整理，道瓊、標普與那斯達克指數小幅回檔，費城半導體指數上漲1.8...

聯發科元月營收失守500億

聯發科昨（10）日公告元月合併營收失守500億元大關，降至469.77億元，月減8.3％，年減8.1％。

廣達元月營收同期新高 GB300出貨動能火熱 有望淡季不淡

廣達昨（9）日公告元月合併營收達2,308.35億元，不僅寫下史上最強1月營收，更是歷史次高。法人看好，在GB300出貨...

國巨元月營收成長5% 締新猷

被動元件龍頭國巨昨（9）日公布今年1月營收130.30億元，月增5.5%、年增27.1%，創歷史新高；若以美元計算，單月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。