快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

穩懋 瞄準價外5%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

穩懋（3105）2025年第4季受惠產品組合優化，加上Cellular業務打破淡季慣例，營收及獲利皆優於市場預期。展望2026年第1季，受傳統淡季與廠區歲修影響，預期營收將高個位數下滑，且Cellular為唯一成長業務，產品組合轉差，毛利率可能下滑。

雷射部分，50G VCSEL已量產，CW Laser正進行驗證。2026年資料中心業務營收有望翻倍成長。隨AI資料中心受惠1.6T升級及低軌衛星往更高頻段發展，憑藉化合物半導體製程優勢及全球最大的產能規模，已在高頻與光電技術上取得量產實績與客戶合作。

權證券商建議，可利用價外5%左右、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 權證

延伸閱讀

穩懋2025年每股賺4元

緯穎、世芯 權證四檔迎順風

元太、南亞 權證選逾四個月

金像電、台燿 權證四檔衝鋒

相關新聞

TPU供應鏈 美銀看旺

張量處理器（TPU）需求強勁，美銀證券將2026年TPU預估出貨量從400萬顆上修至460萬顆，看好相關供應鏈，包括台積...

雙A部分PC遭德國禁售

諾基亞針對台灣兩大PC品牌華碩（2357）、宏碁提出專利訴訟，德國法院因而暫時禁止雙A在德國銷售部分筆電與桌上型電腦，對...

艾美特突圍 三面進擊

家電大廠艾美特-KY（1626）受制於大陸內需消費力道疲軟，年營收已連四年失守百億元大關。為突破逆境，艾美特定下「三箭齊...

億光在美控韓LED商侵權

LED封裝大廠億光（2393）昨（22）日公告，於美國對南韓LED供應商Seoul Semiconductor Co.,...

紡織廠擴大高毛利產線

面對關稅戰、高成本、人工上漲與東南亞供給快速開出等壓力，國內主要紡織廠紛紛啟動「去中低階化」策略，強調機能面料、永續材料...

合一外用藥將賣向哥國

合一（4743）昨（22）日公告，該公司的Bonvadis外用乳膏，已取得哥倫比亞食品藥物管理局（INVIMA）核准完全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。