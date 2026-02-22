快訊

富喬 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者高瑜君整理

富喬（1815）受惠於AI晶片封裝尺寸擴大與載板層數增加，市場對能抗翹曲的Low CTE玻纖布需求提升。富喬目前營運重點已轉向優化產品組合與提升稼動率，高階材料比重預期將持續拉高，以產品別來看，電子級玻纖布占73%、玻纖紗占27%。

隨著先進封裝導致載板尺寸與層數大幅提升，以及低軌衛星對高頻訊號傳輸的嚴苛要求，帶動載板層數與尺寸擴增。為解決翹曲與訊號損耗，Low CTE與Low Dk成為關鍵規格；高階玻纖布升級為決定算力穩定的戰略物資，玻纖布業將受惠於規格升級的趨勢。

