快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

精測、博智 押寶100天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

精測（6510）與博智（8155）今（2026）年營運發展仍看好。權證發行商表示，看好兩家公司後市股價表現仍偏多的投資人，可挑較價內外10%內、距到期日超過100天的認購權證操作。

雖手機AP業務進入傳統淡季，惟HPC測試介面版將開始起量，法人預期精測今年第1季營收可望季增7%左右。精測近期客戶需求強勁，將以去瓶頸方式擴建產能或是租賃廠房因應，目前產能將增加20%~30%，未來設備持續移入，預估2027年第2季產能將較2025年第3季翻倍。

展望2026年，HPC業務將為精測主要成長動能，因為美系AI GPU測試介面板滲透率較去年提升，成為主要供應商；另有多項ASIC、DRAM潛在專案持續進行中，有望挹注2027年營運動能。

博智今年1月營收5.18億元，月增1.8％，年增48.3％，連續創單月歷史新高。展望今年第1季接單狀況佳、受惠新產能全數到位， 今年營收以5億元為基礎向上增加的機率大。

展望2026年GPU、ASIC等AI伺服器出貨動能不減；下一世代OakStream、Venice平台板層數增加，仍將有利於ASP增長；IPC部分，博智自2025下半年開始接觸高階測試板新客戶後，今年下半年有望出現結果，將明顯帶動毛利率大幅優化，並將持續以去瓶頸多出約10%產能，以支應強勁訂單需求。

此外，博智與Meiko共同投資電路板公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產擴產以因應未來全球業務需求。Meiko也正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的高／多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建PCB工廠。

精測 營收

延伸閱讀

緯穎、世芯 權證四檔迎順風

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

精測2025年賺三股本

聯發科上修資料中心ASIC市場規模

相關新聞

TPU供應鏈 美銀看旺

張量處理器（TPU）需求強勁，美銀證券將2026年TPU預估出貨量從400萬顆上修至460萬顆，看好相關供應鏈，包括台積...

雙A部分PC遭德國禁售

諾基亞針對台灣兩大PC品牌華碩（2357）、宏碁提出專利訴訟，德國法院因而暫時禁止雙A在德國銷售部分筆電與桌上型電腦，對...

艾美特突圍 三面進擊

家電大廠艾美特-KY（1626）受制於大陸內需消費力道疲軟，年營收已連四年失守百億元大關。為突破逆境，艾美特定下「三箭齊...

億光在美控韓LED商侵權

LED封裝大廠億光（2393）昨（22）日公告，於美國對南韓LED供應商Seoul Semiconductor Co.,...

紡織廠擴大高毛利產線

面對關稅戰、高成本、人工上漲與東南亞供給快速開出等壓力，國內主要紡織廠紛紛啟動「去中低階化」策略，強調機能面料、永續材料...

合一外用藥將賣向哥國

合一（4743）昨（22）日公告，該公司的Bonvadis外用乳膏，已取得哥倫比亞食品藥物管理局（INVIMA）核准完全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。