長榮航太、龍德 四檔夯

2026年一開始就有多項地緣政治風險事件，再次佐證國防產業將是今年重要的投資主軸。權證發行商指出，看好長榮航太（2645）、龍德造船（6753）後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

國防部於立法院機密專報，針對總預算1.25兆元的採購條例釋出公開資訊，計畫核心邏輯在於「不對稱戰力」與「非紅供應鏈」，對台灣在地生產線與研發量能有極大挹注，將採購超過20萬架無人機、釋出包含「攻擊型」、「監偵型」等共計1,300艘無人艇標案等等。惟後需觀察立法院開議後的政黨協商進度，預算通過時間點將決定廠商獲利兌現的季度。

展望後市，長榮航太今年第1季時逢新年節慶工作天數較短，但考量客機頻繁運作期，機身維護、發動機檢查等MRO需求仍將維持高峰，加上製造業務緩步回升，與2024年軍用商規無人機標案之艦載型監偵無人機下一批營收認列貢獻下，法人上調長榮航太第1季營收的預估值，受益於維修業務比重回升，且相對傳統製造業務較高毛利的無人機貢獻，預期毛利率將回升。

法人指出，龍德造船專精無人艇載台研發及設計，並逐步發展船體遙導控技術，整合出無人艇生產技術及量能，國內無人艇後續商機龐大，龍德造船可望成為受惠廠商之一。

權證發行商建議，看好長榮航太、龍德造船後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日超過四個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。