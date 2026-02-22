快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

TPU供應鏈 美銀看旺

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

張量處理器（TPU）需求強勁，美銀證券將2026年TPU預估出貨量從400萬顆上修至460萬顆，看好相關供應鏈，包括台積電（2330）、京元電子、日月光投控、致茂、穎崴、旺矽、世芯-KY等。

美銀將世芯-KY目標價從4,150元上調到4,700元，京元電子目標價從335元上調到350元。

美銀發布AI特殊應用IC（ASIC）報告指出，根據供應鏈在財報季的回饋，將TPU今年預估出貨量上調到460萬顆，比去年的230萬顆增加一倍。其中，訓練晶片組由博通主導，推論晶片組則由Google與聯發科共同設計。

美銀指出，TPU需求強勁，主要是由本身工作負載快速成長及外部銷售推動，尤其在Meta的MTIA ASIC專案因管理階層變動而延遲後更是明顯。

此外，Google正加速採用自研ARM伺服器CPU（目前為Axion，後續專案預計在2027年下半年推出），搭配TPU，用以取代x86 CPU。

美銀也上調亞馬遜Trainium的預估需求，將2026年的預估量由200萬顆上修至210萬顆，2027年的預估由260萬顆調高到300萬顆，因為亞馬遜的資本支出已高度集中在AWS投資上，2025年AWS占總資本支出達74%，遠高於2020年的25%。

由於TPU需求加強，美銀也將2026-2027年CoWoS-S晶圓消耗量上調7%；同時，受到AWS Trainium3量產推動，CoWoS-R晶圓消耗量在2026-2027年也較先前預期提高1%。

亞馬遜 資本支出

延伸閱讀

Google槓輝達把財力變實力 鼓勵服務提供商採用自家TPU晶片

聯發科搶下谷歌TPU訂單！蔡力行坦言手機產業艱難年 為何投顧看好股價2千元？

緯穎、世芯 權證四檔迎順風

美銀大幅調升台灣今年GDP預測至8.0% 看好出口和科技大廠投資

相關新聞

TPU供應鏈 美銀看旺

張量處理器（TPU）需求強勁，美銀證券將2026年TPU預估出貨量從400萬顆上修至460萬顆，看好相關供應鏈，包括台積...

雙A部分PC遭德國禁售

諾基亞針對台灣兩大PC品牌華碩（2357）、宏碁提出專利訴訟，德國法院因而暫時禁止雙A在德國銷售部分筆電與桌上型電腦，對...

艾美特突圍 三面進擊

家電大廠艾美特-KY（1626）受制於大陸內需消費力道疲軟，年營收已連四年失守百億元大關。為突破逆境，艾美特定下「三箭齊...

億光在美控韓LED商侵權

LED封裝大廠億光（2393）昨（22）日公告，於美國對南韓LED供應商Seoul Semiconductor Co.,...

紡織廠擴大高毛利產線

面對關稅戰、高成本、人工上漲與東南亞供給快速開出等壓力，國內主要紡織廠紛紛啟動「去中低階化」策略，強調機能面料、永續材料...

合一外用藥將賣向哥國

合一（4743）昨（22）日公告，該公司的Bonvadis外用乳膏，已取得哥倫比亞食品藥物管理局（INVIMA）核准完全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。