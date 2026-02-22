雙A部分PC遭德國禁售

諾基亞針對台灣兩大PC品牌華碩（2357）、宏碁提出專利訴訟，德國法院因而暫時禁止雙A在德國銷售部分筆電與桌上型電腦，對此，宏碁表示，已暫停於德國市場銷售部分受影響產品，並已完成技術迴避設計準備；華碩則暫時關閉旗下德國官網與線上商店，並評估採取進一步法律行動，以盡快達成公平的解決方案。

諾基亞日前就高效率影像編碼（HEVC）編解碼器權利金，對華碩、宏碁提起訴訟，德國法院因而發布禁制令，禁止雙A在德國銷售部分筆電與桌上型電腦產品，即便現有庫存的零售商能繼續銷售這些裝置，但華碩、宏碁無法在庫存耗盡後進口新裝置或補貨，除非禁制令撤銷。

對此，宏碁表示，該公司一向尊重他人智慧財產權。依據Munich I Regional Court就諾基亞與宏碁間案件所作成的裁定，宏碁已暫停於德國市場銷售部分受影響產品。

宏碁指出，該公司先前已於英國法院取得有利判決，確認公司有權取得公平合理之授權條件，對自身法律立場具充分信心，並將採取一切必要法律行動，確保授權條件符合FRAND原則。

宏碁強調，已完成技術迴避設計準備，可依法迅速恢復供應，將市場影響降至最低；多項產品類別（包括顯示器、路由器、電動滑板車及配件）不受影響並持續銷售。目前評估本案對公司營運與財務並無重大不利影響。

華碩則指出，因慕尼黑第一地方法院就華碩與諾基亞的專利糾紛作出裁決，華碩已暫時關閉其在德國的官方網站和線上商店。此次暫停服務是由於臨時禁令所致，影響部分使用高效視訊編碼技術的華碩電腦和產品。

華碩指出，旗下位於德國的所有售後服務均正常運作，現有客戶將繼續獲得不間斷的支持，完全遵守現行法院命令。

華碩強調，正在評估並採取進一步的法律行動，以盡快達成公平的解決方案。華碩始終堅持其立場，並致力於服務我們的客戶和合作夥伴。