億光在美控韓LED商侵權

LED封裝大廠億光（2393）昨（22）日公告，於美國對南韓LED供應商Seoul Semiconductor Co., Ltd提出專利侵權訴訟案，已獲美國法院受理案件並取得文書案號。

億光指出，此次於2026年2月13日向美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院，對Seoul Semiconductor Co., Ltd提起專利侵權訴訟，已獲法院受理、相關文書案號為Case 2:26-cv-00119。

億光表示，該公司發現Seoul Semiconductor Co., Ltd製造及銷售的車用LED及／或高功率LED 產品，疑涉侵害億光擁有的美國發明專利第7,554,126號。

億光指出，為防止前述專利權侵害情事持續發生，並維護公司及全體股東合法權益，因而對Seoul Semiconductor Co., Ltd提出侵權訴訟，依法請求法院判令被告停止侵害專利權並承擔損害賠償責任。

億光指出，初步評估，截至目前，本案尚未對公司財務狀況及整體營運產生重大影響；後續影響將視訴訟進展及法院最終審理結果而定。