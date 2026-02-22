廣達1月營收月減、年增 法人估今年EPS成長至23.5元

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

廣達（2382）1月營收為2,308.3億元，月減15.2%、年增61.9%，刷新歷史同期新高紀錄；分析師指出，筆電產品的部分，廣達1月筆電出貨量為270萬台，月減30.3%、年減3.5%。

由於去年12月適逢季底拉貨效應墊高基期，使得1月筆電出貨出現衰退，且第1季進入傳統消費性淡季，預期筆電將上季出現雙位數下滑。

展望廣達營運後市，分析師指出，AI伺服器是廣達2026年主要的營收成長動能，隨著CSP廠商持續上調資本支出，加上新訂單以及新客戶的加入，預期AI伺服器營收將有三位數成長，占整體伺服器營收達8成，使後續營運展望具有延續性，估今年每股獲利（EPS）將成長至23.5元。

