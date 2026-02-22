廣達1月營收月減、年增 法人估今年EPS成長至23.5元
廣達（2382）1月營收為2,308.3億元，月減15.2%、年增61.9%，刷新歷史同期新高紀錄；分析師指出，筆電產品的部分，廣達1月筆電出貨量為270萬台，月減30.3%、年減3.5%。
由於去年12月適逢季底拉貨效應墊高基期，使得1月筆電出貨出現衰退，且第1季進入傳統消費性淡季，預期筆電將上季出現雙位數下滑。
展望廣達營運後市，分析師指出，AI伺服器是廣達2026年主要的營收成長動能，隨著CSP廠商持續上調資本支出，加上新訂單以及新客戶的加入，預期AI伺服器營收將有三位數成長，占整體伺服器營收達8成，使後續營運展望具有延續性，估今年每股獲利（EPS）將成長至23.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。