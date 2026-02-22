台積電ADR漲2.38% 分析師估美新關稅對台股影響有限

在2月11日至20日的春節假期休市期間，美股呈現區間震盪整理，道瓊、標普與那斯達克指數小幅回檔，費城半導體指數上漲1.89%；由於台股明天農曆馬年開紅盤，針對美國總統川普新關稅政策變數，分析師評估，若從稅率來看，對台灣影響不是很大，預期對台股影響相較中性。

美股20日市場消化美國最高法院裁定部分關稅措施無效，以及總統川普表示將祭出新關稅措施等訊息，道瓊工業指數終場上漲230.81點，或0.47%，收在49625.97點。標準普爾500指數上漲47.62點，或0.69%，收在6909.51點。以科技股為主的那斯達克指數則上漲203.34點，或0.90%，收在22886.07點。費城半導體指數上漲87.110點，或1.07%，收在8260.414點。

台股春節休市期間，美股在2月10日至20日間呈現震盪整理格局，道瓊工業指數區間下跌562.17點，跌幅約1.12%；標準普爾500指數下跌32.3點，跌幅約0.47%；以科技股為主的那斯達克指數下跌216.41點，跌幅約0.94%。

費城半導體指數則逆勢走揚，上漲153.29點，漲幅約1.89%，為四大指數中表現最佳。台積電ADR於春節長假期間漲幅為2.38%。

此外，回顧台股2016年至2025年近10年農曆年後開紅盤日表現，加權指數有7年上漲、3年下跌，上漲機率達7成，平均漲幅約0.57%。

近年台股持續創高，指數波動幅度明顯放大，2023年兔年紅盤日大漲560.89點、漲幅3.76%；2024年金龍年紅盤日再漲548.50點、漲幅3.03%；但2025年蛇年受中國新創公司DeepSeek發布低成本AI模型，以及美國對墨西哥、加拿大、中國課徵關稅衝擊，開紅盤日重挫830.7點、跌幅達3.53%。

由於美國最高法院20日裁定，川普2025年實施廣泛的全球性關稅無效，對美國和其他國家達成的貿易協議產生變數。不過，川普在最高法院裁定後立即簽署一項公告，援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅；他今天更發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，將發布全新且符合法律規範的關稅。

市場普遍預期，台灣晶片與電子零件等為主要輸美項目，屬於免徵關稅豁免條款，僅小部分產品會受判決的影響。

資深證券分析師簡伯儀向中央社記者表示，春節期間國際股市大多呈現上漲，美國費城半導體指數及韓國指數上漲幅度較大，研判台股開紅盤時，有利於電子股。

至於川普新關稅政策，簡伯儀認為，若從稅率來看，對台灣影響不是很大，預期對台股影響相較中性，指數應該有機會持續走高，建議以相關的電子股為主，操作上仍是偏多看待。