安圖斯揪伴 深耕亞太市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下伺服器廠安圖斯（7875）與企業級儲存廠商廣盛科技昨（12）日宣布將深化亞太市場布局策略，透過安圖斯高效能AI伺服器、工作站及解決方案，以及廣盛科技極速、低延遲特性的NVMe All-Flash儲存系統，聯手打造一站式整合解決方案，深耕台灣、泰國、菲律賓、印度及印尼等主要市場。

安圖斯總經理李占傑表示，雙方合作可回應客戶在即時影像處理、大數據與AI應用上的效能挑戰。未來雙方將持續深化技術整合，推動更多AI基礎架構解決方案落地。

廣盛科技業務暨行銷副總裁林士偉表示，雙方在東南亞地區落實多項專案。包括近期泰國政府智慧城市建設，雙方針對大規模城市監控系統，解決海量影像在長時間錄製下的寫入與存取瓶頸，在菲律賓市場協助政府機構建置兼顧效能、安全與容量的企業級儲存平台。

科技業 市場 AI

