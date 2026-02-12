拓凱三主軸 力拚成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
拓凱董事長沈文振。記者宋健生／攝影
拓凱董事長沈文振。記者宋健生／攝影

碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（12）日舉行集團年終尾牙，今年主題訂為「騏驥馳騁、馭變勵新」，董事長沈文振宣示，集團將以「深化碳纖維核心技術、建構跨國產能布局、拓展新興應用市場」為三大主軸，推動集團持續成長。

沈文振強調，拓凱將以后里新總部越南擴廠為雙核心，搭配新應用市場展開，預期2026年將在營收、產品組合與國際化布局上同步推進。

拓凱營運總部預計第1季進駐中科后里園區，中科總部已規劃集團碳纖維研發總中心及新產業育成中心，未來將全力投入航空內裝、無人機、人形機器人、醫療及運動科技等先進應用，為營運挹注新成長動能。

另外，越南生產基地啟動二期擴廠，跨國產能逐步成形。沈文振說，因應客戶對越南製造需求成長，集團已於前一年度通過增資2,000萬美元，越南廠二期工程進入規劃建設階段，預計今年起陸續動工。

越南生產基地未來將繼續強化自行車零組件量產能力，擴充複材產品線，逐步增加航太零件等多品項代工服務，同時分散供應鏈風險，提升國際客戶接單彈性。

越南 總部

延伸閱讀

拓凱年終尾牙 董座宣示拓展無人機、人形機器人等新興應用

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

正隆越南大擴產！完成平陽造紙廠2.3億美元聯貸案

越南走私大麻埋包全台公園 警抓販毒集團16人扣1億元毒品

相關新聞

采鈺2025年每股賺4.01元 將配息3元 調高2026年資本支出

影像感測器（CIS）封測廠采鈺（6789）昨（12）日舉行法說會並公布最新財報。對今年首季營運，董事長關欣表示，本季有農...

新唐樂觀 MCU 市況

微控制器廠新唐（4919）昨（12）日召開法說會，樂觀表示微控制器（MCU）「感受到訂單回流」；另外，客戶端給出的需求預...

利機強化高利潤產品線

利機（3444）2025年業績創近14年新高，展望今年，市場普遍對半導體成長持高度樂觀，公司長期營運基礎穩健。利機指出，...

擎邦迎接12.8億訂單

擎邦（6122）昨（12）日公告，標得聯發科銅鑼數據中心機電工程、及臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程，...

永冠2026年營運逐季揚

鑄件廠永冠-KY（1589）2026年力拚全年出貨量躍升，目標上看21萬噸，較去年的18萬噸顯著增長。隨營收規模擴大，加...

富華創新多角化布局

台中品牌建商富華創新（3056）旗下建案北屯「澐光」新春開出讓利第一槍，繳出熱銷八成好成績，昨（12）日舉行集團尾牙、席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。