界霖三引擎熱轉 業績向上

導線架大廠界霖（5285）今年以「車用回溫、AI放量、歐洲轉單」為三大主軸，在產業循環修正後力拚逐季向上。法人指出，預期本季受季節性因素影響，營收略為降溫，隨車用需求回穩與AI伺服器金屬件出貨升溫，全年營收有機會穩健成長。

界霖目前產品結構以車用、工控及消費電子為主，車用營收占比約五成，近兩年受通膨及全球車市調整影響，成長幅度收斂，但並未衰退。隨歐洲市場回溫，加上電動車滲透率持續提升，一輛電動車所需導電與散熱金屬件數量為傳統燃油車數倍，長期電動化趨勢明確，車用需求今年可望小幅增長，成為基本盤支撐。

界霖2017年透過併購切入功率整合模組（PIM），發展智慧功率模組（IPM）相關技術，打入國際IDM供應鏈，客戶涵蓋Infineon、ON Semiconductor及Vishay等大廠。憑藉精密模具設計、異型材製造與局部電鍍及表面粗化等技術，產品已應用於逆變器模組與高壓直流（HVDC）系統零組件，強化高壓、高功率應用布局。

界霖看好工控市場具備長周期特性，多數客戶設計與量產計畫長達五至十年，波動度相對低，可提供穩定現金流。隨AI應用推升伺服器電源需求，相關金屬件需求逐步增加，有望成為今年第二成長來源。

針對AI伺服器趨勢，界霖強調，AI伺服器與傳統伺服器並存發展，隨GPU功率提升與散熱需求大幅增加，電源金屬件與導熱結構件複雜度顯著提高，加工精度與公差要求同步升級，屬於公司擅長的高階精密沖壓領域。法人看好，未來二至三年AI相關金屬結構件將穩定成長。

美中供應鏈重整，歐系客戶將部分零組件轉向台灣採購，界霖已接獲歐洲客戶增加委外需求。隨車用回溫、AI放量與轉單效應浮現，界霖今年營運穩中求進。