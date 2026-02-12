百和1月 EPS 0.36元
製鞋產業景氣朝復甦方向邁進，鞋材大廠台灣百和（9938）昨（12）日公布1月自結合併損益，1月合併營業淨利2.34億元，稅前淨利1.96億元，稅後純益1.06億元、年增13.8%，每股純益0.36元。
百和1月合併營收15.65億元，月增16.1%、年增21.8%，為連續兩月呈年月雙增走勢，並創歷史單月同期新高，表現亮眼。
百和在製鞋業中，屬於上游的原物料端，率先公布1月營收創歷史同期新高，且獲利也優於去年同期，極具指標意義。百和表示，以目前接單及出貨狀況來看，最壞的時候已經過去，未來將呈逐月升溫走勢。
號稱史上規模最大的2026年世界盃足球賽舉行在即，國際足總FIFA預估今年整體營收將成長45%。國內製鞋大廠歷經二年的庫存調整，終於迎來訂單爆發的復甦動能。
而百和配合品牌及各大鞋廠、成衣廠推動新南向佈局，集團也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。
