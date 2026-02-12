永冠2026年營運逐季揚

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

鑄件永冠-KY（1589）2026年力拚全年出貨量躍升，目標上看21萬噸，較去年的18萬噸顯著增長。隨營收規模擴大，加上泰國廠與台中廠產出貢獻增加，整體稼動率提升，今年營運表現可望逐季改善。

永冠指出，從產品動能觀察，能源類訂單展望明顯優於非能源類。受惠全球風電長期建置需求，中國大陸市場需求改善，帶動風力發電機相關鑄件訂單支撐力道強勁；注塑機與產業機械趨於審慎影響，觀察目前接單表現仍持平，尚未見到明顯回溫跡象，多數企業客戶仍待市場動向更為明朗。

產能方面，永冠泰國廠2026年正式投產，今年目標產出1萬噸。該廠具備規避關稅優勢，且對印度與歐洲市場物流便利，滿足客戶對供應鏈多元化的期待。台中廠持續提升產量，鎖定東北亞及美洲市場，配合風電國產化需求供應大機型鑄件。

法人分析，永冠目前大陸基地產能接近滿載，搭配泰國廠投產與台中廠產量爬升，總出貨量有望在今年突破21萬噸大關。

永冠-KY 市場 鑄件

延伸閱讀

衣索比亞最大風電專案投產 供應商是德陽東方風電

德陽東方風電 遠銷至衣索比亞

欣興、定穎 權證四檔熱起來

台光電、台燿 權證四檔帶勁

相關新聞

采鈺2025年每股賺4.01元 將配息3元 調高2026年資本支出

影像感測器（CIS）封測廠采鈺（6789）昨（12）日舉行法說會並公布最新財報。對今年首季營運，董事長關欣表示，本季有農...

新唐樂觀 MCU 市況

微控制器廠新唐（4919）昨（12）日召開法說會，樂觀表示微控制器（MCU）「感受到訂單回流」；另外，客戶端給出的需求預...

利機強化高利潤產品線

利機（3444）2025年業績創近14年新高，展望今年，市場普遍對半導體成長持高度樂觀，公司長期營運基礎穩健。利機指出，...

擎邦迎接12.8億訂單

擎邦（6122）昨（12）日公告，標得聯發科銅鑼數據中心機電工程、及臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程，...

永冠2026年營運逐季揚

鑄件廠永冠-KY（1589）2026年力拚全年出貨量躍升，目標上看21萬噸，較去年的18萬噸顯著增長。隨營收規模擴大，加...

富華創新多角化布局

台中品牌建商富華創新（3056）旗下建案北屯「澐光」新春開出讓利第一槍，繳出熱銷八成好成績，昨（12）日舉行集團尾牙、席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。