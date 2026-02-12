致伸2025年 EPS 5.71元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
致伸董事長潘永中。 記者余承翰／攝影
致伸（4915）昨（12）日公告2025年全年自結稅後純益26.26億元，年增3%，每股純益（EPS）5.71元。去年第4季自結稅後純益4.4億元，季減38%，年減7%，為近五年單季低點，每股純益（EPS）0.95元。

致伸上季毛利率18%創單季新高，營業淨利6.2億元，季減20%、年增20%，但業外提列一次性資產減損，致本業獲利縮水。致伸11日封關收81.3元，上漲0.5元，三大法人連兩日買超。

致伸將於2月26日召開法說會，釋出最新營運展望，外界預期公司在AI邊緣運算布局積極，尤其機器人是AI感測融合( AI SensorFusion）重要出海口，致伸挾技術優勢，掌握機器人部分關鍵零組件生產，今年將有更多相關應用推展至市場。另外，致伸股利政策過往維持高配發率，市場預期，今年配發率有望拉高至八成。

致伸今年元月營收60.6億元，月增24.4%、年增42.9%，為同期次高，受惠AIoT及AI智慧監控專案出貨動能增溫，加上消費聲學新案貢獻，帶動營收呈現強勁年增及月增表現。

致伸董事長潘永中日前表示，AI就是擬人化，擬人化需要的感知能力遠比大腦更重要，致伸擁有相機鏡頭模組、喇叭、麥克風等相關技術，都是感知能力重要的一環，致伸在鏡頭模組（CCM）擁有零件及系統技術的核心能力，有利於掌握功能及降低成本，聚焦公共安全、車用、機器人、會議等市場應用，CCM將是未來三、四年重要的成長引擎之一。

致伸強調，公司以「AI多感融合」技術為核心，透過整合聲學、影像及人機介面等關鍵技術，推動Edge AI於視聽覺科技應用，舉凡智慧監控、車用電子、會議系統、機器人及智慧辦公等多元場景，讓設備在裝置端具備即時感知與判斷能力，建構智慧化的應用。

