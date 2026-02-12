擎邦迎接12.8億訂單

擎邦（6122）昨（12）日公告，標得聯發科銅鑼數據中心機電工程、及臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程，訂單總金額合計約12.8億元，有助於營收及獲利相對成長。

擎邦公告揭露，聯發科銅鑼數據中心的機電工程預計2026年7月完工；臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程預計2031年8月日完工。

擎邦表示，聯發科機電工程相關訂單對擎邦數據中心領域的技術肯定、帶來未來競標優勢。臺北農產運銷相關改建工程對公司營收與毛利挹注甚大。

擎邦去年底法說會中揭露，在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高。因部份工程遞延影響，擎邦2026年首季迎來強勁營運動能，今年將會是審慎樂觀、且值得期待的一年。

擎邦近年成功地跨入兩岸電子、半導體、光電、通訊及生物科技等高科技產業的工程業務，專門從事機電、空調、無塵室、消防、儀控等的系統整合。去年前三季毛利率14.6%，年增1.45個百分點；稅後純益2.67億元，年減0.7%；每股純益3.44元。