新唐樂觀 MCU 市況

微控制器廠新唐（4919）昨（12）日召開法說會，樂觀表示微控制器（MCU）「感受到訂單回流」；另外，客戶端給出的需求預估「明確且大量」，預期今年BMC產品線將有大幅度成長。

新唐指出，過去有些產品導入以CPU為主的伺服器客戶，去年下半年陸續看到導入搭配客戶ASIC的AI伺服器，對今年BMC產品線成長有高度信心。

新唐指出，今年MCU市場競爭比去年樂觀，感受到訂單回流情形。過去殺價競爭的中國大陸廠商因半導體產能排擠，有些無法取得足夠產能，有些必須漲價。新唐跟大陸對手間產品價差降低，去年第4季開始，不少老客戶重新選擇新唐兼顧品質與效能的產品，可預期今年在大陸MCU市場的市占率將比去年提升。

新唐先前已公布去年財報，去年第4季每股淨損1.65元，去年合併營收304.92億元，年減4.4％，每股淨損3.97元。