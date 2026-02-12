采鈺2025年每股賺4.01元 將配息3元 調高2026年資本支出

影像感測器（CIS）封測廠采鈺（6789）昨（12）日舉行法說會並公布最新財報。對今年首季營運，董事長關欣表示，本季有農曆年節，工作天數較少，預期本季營收將季對季略減、年對年略為增加，年增幅為低個位百分比（1~3%），今年上半年可望維持小幅度的年增，資本支出由去年的6,000萬美元增至7,000萬美元。

采鈺2025年第4季稅後純益3.85億元，季增11.2%、年減30.8%，每股純益1.21元；2025全年獲利則為12.74億元，年減26.7%，每股純益4.01元，低於2024年的5.49元。采鈺通過股利分派，每股將配發現金股利3元，配發率近75%。11日股價收在297元。

采鈺去年第4季依產品別之季營收比重，影像感測器（CIS）占79%、微型光學元件（MOE）占19%、其他占2%。關欣指出，手機鏡頭朝2億畫素發展趨勢成形，主要客戶均已布局，部分產品依需求陸續量產，隨著畫素提升與小尺寸像素設計（0.5至0.7微米）普及，感光效率與進光量要求更高，積極發展奈米光柱（Nano Light Pillar）等微結構光學技術，強化小像素進光能力，提升製程控制水準，爭取更多高階CIS訂單與IDM合作機會。

關欣進一步說，即便手機出貨量承壓，CIS因規格升級，單機所需晶片面積與製程資源增加，仍對產業形成支撐，部分IDM業者調整產能配置、收斂8吋產線供給，市場供給趨於謹慎，有利整體供需維持健康。

在車用市場方面，關欣說明，全球車市短期受關稅與區域需求影響，成長動能放緩，但中高階車款單車搭載鏡頭數量持續增加，由過去七至九顆提升至十至14顆，畫素由1至3MP升級至5至8MP，朝更高解析與高動態範圍（HDR）發展，ADAS與車內駕駛監控（DMS）應用擴大，車用CIS長期需求穩健，持續布局高可靠度與高感度產品。