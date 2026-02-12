新唐去年Q4每股虧損1.65元 今年持續拓展多領域應用微控制器

新唐科技今日舉辦線上法人說明會，公布2025年第4季營運成果及未來展望。2025年第4季合併營業收入約為70.4億元，單季稅後虧損約6.94億元，每股虧損1.65元。

新唐表示，2025年第4季持續於各目標市場強化主要產品線布局，車用及工控領域上，第4代BM-IC成功導入日系客戶的新電動車平台，以及應用於乘客區分系統的 TOF 感測器，本季也導入新的歐系客戶，該產品符合美國 FMVSS 208 車輛安全標準，進一步擴大新唐於車內安全的應用範疇。

此外，公司也推出NuMicro M5531 系列微控制器，該產品以數位訊號處理為核心設計，同時具備高效能運算及先進資安防護能力，適用於聯網裝置、工業自動化、智慧建築與 HMI 等多元領域。電腦領域方面，以OpenTitan®為基礎開發的安全晶片，已於本季量產出貨，正式應用於Chromebook新一代安全解決方案。

新唐的NPCX499 EC晶片，也在本季通過FIPS 140‑3安全標準認證，成為新唐首款支援後量子加密演算法的 FIPS 認證晶片，持續展現新唐在資安技術上的深厚實力。通訊領域方面，CSP 金屬氧化物場效電晶體（MOSFET）也已成功導入客戶的新款折疊式手機中，預期可提升單一裝置中MOSFET的使用顆數。

展望未來，新唐表示，因應供應鏈不確定性與市場環境變化，公司將持續密切觀察產業動態，並靈活調整營運與產品策略；同時，將致力與客戶及供應鏈夥伴保持密切溝通與協商，以尋求平衡的解決方案。