聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新唐去年Q4每股虧損1.65元 今年持續拓展多領域應用微控制器。圖／新唐提供
新唐去年Q4每股虧損1.65元 今年持續拓展多領域應用微控制器。圖／新唐提供

新唐科技今日舉辦線上法人說明會，公布2025年第4季營運成果及未來展望。2025年第4季合併營業收入約為70.4億元，單季稅後虧損約6.94億元，每股虧損1.65元。

新唐表示，2025年第4季持續於各目標市場強化主要產品線布局，車用及工控領域上，第4代BM-IC成功導入日系客戶的新電動車平台，以及應用於乘客區分系統的 TOF 感測器，本季也導入新的歐系客戶，該產品符合美國 FMVSS 208 車輛安全標準，進一步擴大新唐於車內安全的應用範疇。

此外，公司也推出NuMicro M5531 系列微控制器，該產品以數位訊號處理為核心設計，同時具備高效能運算及先進資安防護能力，適用於聯網裝置、工業自動化、智慧建築與 HMI 等多元領域。電腦領域方面，以OpenTitan®為基礎開發的安全晶片，已於本季量產出貨，正式應用於Chromebook新一代安全解決方案。

新唐的NPCX499 EC晶片，也在本季通過FIPS 140‑3安全標準認證，成為新唐首款支援後量子加密演算法的 FIPS 認證晶片，持續展現新唐在資安技術上的深厚實力。通訊領域方面，CSP 金屬氧化物場效電晶體（MOSFET）也已成功導入客戶的新款折疊式手機中，預期可提升單一裝置中MOSFET的使用顆數。

展望未來，新唐表示，因應供應鏈不確定性與市場環境變化，公司將持續密切觀察產業動態，並靈活調整營運與產品策略；同時，將致力與客戶及供應鏈夥伴保持密切溝通與協商，以尋求平衡的解決方案。

新唐 晶片

相關新聞

英業達推員工持股信託

英業達（2356）昨（11）日宣布，推出「員工持股信託計畫」，替員工加薪儲蓄、累積退休金，將依職等及薪資級別，讓員工可透...

中華資安2025年賺一股本

中華資安（7765）昨（11）日董事會通過2025年財報，全年營收20.45億元，年增3.6%，營業利益5.29億元，年...

崇越奪環保工程訂單

崇越（5434）昨（11）日宣布，旗下環保工程子公司建越科技攜手新北市政府經濟發展局，推動「AI+智慧園區汙水下水道整頓...

玉晶光廈門廠大擴產

玉晶光（3406）衝刺新產能布建，昨（11）日代子公司玉晶光（廈門）公告，董事會決議擬斥資18.6億元，用來作為廈門廠手...

神腦2025年配息1.55元

神腦（2450）昨（11）日公告去年每股純益1.72元，較前年1.85元略減，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利1.5...

友達終結連3年虧損！2025年大賺68億轉盈 面板雙虎封關日爆量噴發

面板龍頭友達（2409）金蛇年封關演出大驚喜！受惠雙軸轉型奏效與業外收益入帳，2025年成功終結連3年虧損，全年大賺68...

