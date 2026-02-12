崇越奪環保工程訂單
崇越（5434）昨（11）日宣布，旗下環保工程子公司建越科技攜手新北市政府經濟發展局，推動「AI+智慧園區汙水下水道整頓計畫」，加速AI產業化發展並落實環境永續。
法人看好崇越集團今年半導體、環保工程業務訂單動能強勁，營運持續看旺。
新北市政府經濟發展局斥資9.35億元，推動「AI+智慧園區汙水下水道整頓計畫」，委由建越執行，雙方昨天簽約，預計2029年完工，是全台首宗在都市計畫區內工業用地設置汙水處理設施的案例。
崇越表示，此次針對園區內涵蓋電子、金屬、機械等多元產業所產生的廢汙水，由建越提出完善的對應方案，建構完整汙水下水道與處理系統，每日處理量可達4,700立方公尺（CMD）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。