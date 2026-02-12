崇越（5434）昨（11）日宣布，旗下環保工程子公司建越科技攜手新北市政府經濟發展局，推動「AI+智慧園區汙水下水道整頓計畫」，加速AI產業化發展並落實環境永續。

法人看好崇越集團今年半導體、環保工程業務訂單動能強勁，營運持續看旺。

新北市政府經濟發展局斥資9.35億元，推動「AI+智慧園區汙水下水道整頓計畫」，委由建越執行，雙方昨天簽約，預計2029年完工，是全台首宗在都市計畫區內工業用地設置汙水處理設施的案例。

崇越表示，此次針對園區內涵蓋電子、金屬、機械等多元產業所產生的廢汙水，由建越提出完善的對應方案，建構完整汙水下水道與處理系統，每日處理量可達4,700立方公尺（CMD）。