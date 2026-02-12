神腦2025年配息1.55元

神腦（2450）昨（11）日公告去年每股純益1.72元，較前年1.85元略減，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利1.55元，以昨日收盤價28.9元計算，殖利率約5.3%，將在5月27日召開股東會，通過去年財報與配息政策。

神腦去年323.35億元，年增3.4%；稅後純益4.45億元，年減6.9%，每股純益1.72元。去年第4季每股純益0.66元，較第3季倍增，主要受惠iPhone 17全台熱銷。

展望未來，為在激烈的零售市場突圍，神腦祭出業界首見的「次裝置」優惠，包括「尊爵方案」除提供主裝置二年延長保固外，更強打「買一送一」，可免費獲得另一台在神腦購入的全新3C商品（含手機、平板、穿戴裝置）一年延長保固。