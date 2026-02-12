快訊

神腦2025年配息1.55元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

神腦（2450）昨（11）日公告去年每股純益1.72元，較前年1.85元略減，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利1.55元，以昨日收盤價28.9元計算，殖利率約5.3%，將在5月27日召開股東會，通過去年財報與配息政策。

神腦去年323.35億元，年增3.4%；稅後純益4.45億元，年減6.9%，每股純益1.72元。去年第4季每股純益0.66元，較第3季倍增，主要受惠iPhone 17全台熱銷。

展望未來，為在激烈的零售市場突圍，神腦祭出業界首見的「次裝置」優惠，包括「尊爵方案」除提供主裝置二年延長保固外，更強打「買一送一」，可免費獲得另一台在神腦購入的全新3C商品（含手機、平板、穿戴裝置）一年延長保固。

英業達推員工持股信託

英業達（2356）昨（11）日宣布，推出「員工持股信託計畫」，替員工加薪儲蓄、累積退休金，將依職等及薪資級別，讓員工可透...

中華資安2025年賺一股本

中華資安（7765）昨（11）日董事會通過2025年財報，全年營收20.45億元，年增3.6%，營業利益5.29億元，年...

崇越奪環保工程訂單

崇越（5434）昨（11）日宣布，旗下環保工程子公司建越科技攜手新北市政府經濟發展局，推動「AI+智慧園區汙水下水道整頓...

玉晶光廈門廠大擴產

玉晶光（3406）衝刺新產能布建，昨（11）日代子公司玉晶光（廈門）公告，董事會決議擬斥資18.6億元，用來作為廈門廠手...

友達終結連3年虧損！2025年大賺68億轉盈 面板雙虎封關日爆量噴發

面板龍頭友達（2409）金蛇年封關演出大驚喜！受惠雙軸轉型奏效與業外收益入帳，2025年成功終結連3年虧損，全年大賺68...

