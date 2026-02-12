玉晶光（3406）衝刺新產能布建，昨（11）日代子公司玉晶光（廈門）公告，董事會決議擬斥資18.6億元，用來作為廈門廠手機設備汰舊換新及添購新設備資金，以因應未來營運發展與生產所需，估計今年集團整體資本支出約25億元。

玉晶光是iPhone鏡頭主力供應商之一，外界預期，下半年將推出的iPhone 18系列旗艦機種有望首度搭載可變光圈鏡頭，是近年iPhone規格顯著升級，為今年相關供應鏈獲利加分。由於廈門廠是玉晶光集團生產iPhone鏡頭重鎮，外界預期，玉晶光今年資本支出將全力為量產可變光圈鏡頭備妥銀彈。

玉晶光元月營收25.14億元，雖月減4.37%，仍是歷年最旺的元月，年增23.37%。玉晶光表示，儘管上半年仍為傳統淡季，今年仍力拚優於去年同期。

外界預期，受記憶體缺貨等因素影響，使得手機品牌商提前拉貨，加上市場傳出蘋果傳將在近期推出新款平價機iPhone 17e，為供應鏈淡季營運添柴火，玉晶光受惠大，本季營收有望是歷年最旺淡季。

根據玉晶光財報，近年資本支出在2022年達74億元新高之後，2023年降至50億元、2024年再降至30億元，去年前三季資本支出僅17億元。玉晶光來自iPhone鏡頭含金量高，營收占比逾八、九成，惟近年深耕VR/AR等應用，切入Meta、索尼、蘋果等供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等，開拓新利基。

業界透露，玉晶光已是AI智慧眼鏡鏡頭最大出貨廠商，近年玉晶光已在AR／VR等應用布局豪擲逾百億元；手機鏡頭業務方面，規模已達相當程度，近年主要以汰舊換新設備為主。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，智慧眼鏡市場成長快速，並整合眼動追蹤等先進技術，應用擴及教育、工業、醫療等，隨各家品牌打造自家生態系，未來有望推出更輕薄、續航力更長的新品，智慧眼鏡有望成為手機之後下一個個人運算平台，為玉晶光帶來更大機會。

談到今年手機鏡頭規格升級趨勢，玉晶光總座郭英理表示，隨更多影片及電影用手機拍攝，帶動手機客戶走向大廣角、可變光圈等趨勢，且潛望式鏡頭倍率從八倍、走向十倍、12倍及16倍，都增加生產製造難度。