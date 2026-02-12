快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

玉晶光廈門廠大擴產

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照

玉晶光（3406）衝刺新產能布建，昨（11）日代子公司玉晶光（廈門）公告，董事會決議擬斥資18.6億元，用來作為廈門廠手機設備汰舊換新及添購新設備資金，以因應未來營運發展與生產所需，估計今年集團整體資本支出約25億元。

玉晶光是iPhone鏡頭主力供應商之一，外界預期，下半年將推出的iPhone 18系列旗艦機種有望首度搭載可變光圈鏡頭，是近年iPhone規格顯著升級，為今年相關供應鏈獲利加分。由於廈門廠是玉晶光集團生產iPhone鏡頭重鎮，外界預期，玉晶光今年資本支出將全力為量產可變光圈鏡頭備妥銀彈。

玉晶光元月營收25.14億元，雖月減4.37%，仍是歷年最旺的元月，年增23.37%。玉晶光表示，儘管上半年仍為傳統淡季，今年仍力拚優於去年同期。

外界預期，受記憶體缺貨等因素影響，使得手機品牌商提前拉貨，加上市場傳出蘋果傳將在近期推出新款平價機iPhone 17e，為供應鏈淡季營運添柴火，玉晶光受惠大，本季營收有望是歷年最旺淡季。

根據玉晶光財報，近年資本支出在2022年達74億元新高之後，2023年降至50億元、2024年再降至30億元，去年前三季資本支出僅17億元。玉晶光來自iPhone鏡頭含金量高，營收占比逾八、九成，惟近年深耕VR/AR等應用，切入Meta、索尼、蘋果等供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等，開拓新利基。

業界透露，玉晶光已是AI智慧眼鏡鏡頭最大出貨廠商，近年玉晶光已在AR／VR等應用布局豪擲逾百億元；手機鏡頭業務方面，規模已達相當程度，近年主要以汰舊換新設備為主。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，智慧眼鏡市場成長快速，並整合眼動追蹤等先進技術，應用擴及教育、工業、醫療等，隨各家品牌打造自家生態系，未來有望推出更輕薄、續航力更長的新品，智慧眼鏡有望成為手機之後下一個個人運算平台，為玉晶光帶來更大機會。

談到今年手機鏡頭規格升級趨勢，玉晶光總座郭英理表示，隨更多影片及電影用手機拍攝，帶動手機客戶走向大廣角、可變光圈等趨勢，且潛望式鏡頭倍率從八倍、走向十倍、12倍及16倍，都增加生產製造難度。

手機鏡頭 玉晶光

延伸閱讀

記憶體漲價…分析師估蘋果股價再飆24% iPhone 18可能調漲幅度曝光

生活廢料變身創意花藝！李濟章活用iPad、Procreate玩出年節新創作

馬年好運開轉 iPhone 17 Pro、紅包驚喜輪番登場

iPhone大敵要來了？路透：星鏈打算推出手機 馬斯克親曝有多不一樣

相關新聞

英業達推員工持股信託

英業達（2356）昨（11）日宣布，推出「員工持股信託計畫」，替員工加薪儲蓄、累積退休金，將依職等及薪資級別，讓員工可透...

中華資安2025年賺一股本

中華資安（7765）昨（11）日董事會通過2025年財報，全年營收20.45億元，年增3.6%，營業利益5.29億元，年...

崇越奪環保工程訂單

崇越（5434）昨（11）日宣布，旗下環保工程子公司建越科技攜手新北市政府經濟發展局，推動「AI+智慧園區汙水下水道整頓...

玉晶光廈門廠大擴產

玉晶光（3406）衝刺新產能布建，昨（11）日代子公司玉晶光（廈門）公告，董事會決議擬斥資18.6億元，用來作為廈門廠手...

神腦2025年配息1.55元

神腦（2450）昨（11）日公告去年每股純益1.72元，較前年1.85元略減，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利1.5...

友達終結連3年虧損！2025年大賺68億轉盈 面板雙虎封關日爆量噴發

面板龍頭友達（2409）金蛇年封關演出大驚喜！受惠雙軸轉型奏效與業外收益入帳，2025年成功終結連3年虧損，全年大賺68...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。