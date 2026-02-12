中華資安2025年賺一股本

中華資安（7765）昨（11）日董事會通過2025年財報，全年營收20.45億元，年增3.6%，營業利益5.29億元，年增14%，歸屬母公司淨利4.36億元，年增15%，每股純益11.47元，再度賺逾一股本，公司成立以來營收與獲利連續八年創新高。

中華資安去年9月初掛牌上市，為首檔上市資安公司。去年第4季營收約5.76億元，季增17.5%，年減12%；營業利益1.42億元，季增21.3%，年增2.8%；歸屬母公司淨利1.19億元，季增23.9%，年增5%；每股純益2.94元。

中華資安表示，2025年營收成長動能主要來自資安監控應變與檢測等資安專業服務，以及上網資安服務持續成長。以資安專業服務而言，2025年資安監控應變、紅隊演練、OT資安、無人機資安等業務持續成長，並推出多項AI資安及雲端資安專業服務。

「AI應用系統安全檢測」服務，針對生成式AI、聊天機器人、決策型AI等系統進行安全檢測與評估，已有海外金融客戶與高科技業成功案例；去年中華資安斥資6,500萬入股奧義智慧母公司賽博創新科技，打入無人機資安市場。

雲端資安健診、雲端SOC服務部分，帶動成長機會，推升資安專業服務雙位數以上成長率。

上網資安服務在消客與企客的客戶數持續成長，無論WAF、DDoS、企業防駭守門員等資安服務均穩健成長，上網資安服務營收呈現14%的年成長率。