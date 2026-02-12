英業達推員工持股信託

英業達（2356）昨（11）日宣布，推出「員工持股信託計畫」，替員工加薪儲蓄、累積退休金，將依職等及薪資級別，讓員工可透過每月自薪資提撥固定額度，同時公司也相對提撥同樣金額進入其個人專戶，以信託基金方式購買英業達股票，強化員工福利。

法人指出，全球AI與雲端運算產業正進入加速轉型關鍵時刻，英業達推出「員工持股信託計畫」，有助留才，並吸引更多人才加入。

英業達指出，依職等及薪資級別的不同，員工可透過每月自薪資提撥固定額度，同時公司也相對提撥同樣金額進入其個人專戶，以信託基金方式購買英業達股票，等於為員工加薪儲蓄、累積退休金。

英業達今年營運備受市場期待，主要動能將來自於美系雲端服務大廠（CSP）客戶訂單，且高營收成長力道的L10規格AI伺服器出貨占比可望明顯優於去年，加上ASIC伺服器客戶訂單力道將更為強勁，法人看好，英業達今年業績可望年增雙位數百分比，改寫新猷。

英業達昨日蛇年封關收45.35元，漲幅約0.67%。