大量自結去年12月賺1.05億元、年增515% EPS 1.2元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

大量（3167）因近日股價於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，11日應主管機關要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。大量公告2025年12月營收5.59億元，年增61.02%；自結稅後純益1.05億元，年增515.86%；每股稅後純益1.2元。

大量受惠於PCB高階機型與半導體設備出貨量成長，近來營運成果頻頻改寫新高紀錄。11日股價下跌4元，成交量9,893張，收271.5元。相較於2月5日收盤價208.5元相對低點，此後帶量連三張，2月10日收盤價來到275.5元高點，三個交易日漲幅逾32%。

大量今年元月合併營收6.01億元，月增7.5%，年大增119.6%，創單月歷史新高紀錄。

營收 日股
