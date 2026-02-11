快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

榮昌營收／1月維持年增三成 看好淡季不淡

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

榮昌（3684）科技公布1月合併營收8,550萬元，月減2.9%，年增30.6%。榮昌指出，2月因逢農曆春節，工作天數較少，是傳統營收低點，有信心優於去年同期，看好第1季營運淡季不淡，可望優於去年同期，隨著低軌衛星需求湧現與WiFi 7逐漸成為市場主流，榮昌科技樂觀看待2026年營運可望展現強勁成長力道。

榮昌過去以網通客戶為主，天線相關產品營收占比一度逾五成，近年來推動產品線多元化發展。近期部分網通客戶受關鍵零組件價格波動影響，出貨表現承壓，榮昌1月表現仍維持年增，目前天線相關產品營收占比仍維持在四成以上，具備穩定需求支撐。

各產品線占比部分，天線與天線系統占2025年合併營收比重為35%，次系統整合方案與無線準系統占比攀升至35%，高頻連接線與智能感測線為22%，公司營收結構持續朝向系統化與高附加價值產品發展。

展望未來，目前WiFi 7 已成為網通市場之主流發展方向，並為2026主要成長動能，相關成長趨勢預期可延續至2027年；此外，5G（FR1）與低軌衛星整合型通訊系統，以及無線準系統相關產品之出貨量，預期將隨市場應用擴展而逐年成長，並可望延續至2030年，成為公司營運成長重要動能。

營收 網通 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電1月營收創高！他看好「年後股價破2000」 網反酸已反應

電信三雄1月獲利出爐　台灣大連3個月摘EPS王

友達衝刺AI布局四箭齊發 拚營運逐季成長

日月光合併營收 最旺元月

相關新聞

友達終結連3年虧損！2025年大賺68億轉盈 面板雙虎封關日爆量噴發

面板龍頭友達（2409）金蛇年封關演出大驚喜！受惠雙軸轉型奏效與業外收益入帳，2025年成功終結連3年虧損，全年大賺68...

蛇年將封關 台積電股價市值再創新天價

蛇年將封關，台積電（2330）今日股價與市值再創新天價，盤中來到1,925元，上漲45元 ，漲幅2.39%，挹注市值並逼...

友達2025年終結連三虧 將配息0.4元

友達董事會昨（10）日通過2025年財報，雙軸轉型推升智慧移動、垂直領域應用，優化毛利率成長2.9個百分點，加上去年底出...

牧德犀利 決配發現金12元

自動光學檢測設備廠牧德昨（10）日召開董事會並公布財報。2025年受惠電子產業需求回升、高階檢測設備出貨成長，全年營收3...

聯發科元月營收失守500億

聯發科昨（10）日公告元月合併營收失守500億元大關，降至469.77億元，月減8.3％，年減8.1％。

日月光合併營收 最旺元月

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布元月合併營收599.89億元，為同期最佳，月增1.9%，年增21...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。