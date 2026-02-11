台光電2025年財報預計3月11日公布

銅箔基板廠商台光電（2383）11日公告公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日。

台光電公告董事會召集通知日：115/02/11董事會預計召開日期：115/03/11，預計提報114年度合併財務報告暨個體財務報告。

台光電2025年前三季累計淨利109.12億元，年增57.5%，每股純益為31.23元，創新高。其中去年第3季財報已顯示受惠於AI關鍵材料需求強勁，公司業績續創歷史新高。隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，單季營收達251.5億元，再創歷史新高。單季稅後純益39.65億元，季增14%，年增67.6%，每股稅後純益（EPS）達11.19元，該季已連續三季賺逾一個股本。