快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

台光電2025年財報預計3月11日公布

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
銅箔基板廠商台光電先前參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影
銅箔基板廠商台光電先前參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影

銅箔基板廠商台光電（2383）11日公告公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日。

台光電公告董事會召集通知日：115/02/11董事會預計召開日期：115/03/11，預計提報114年度合併財務報告暨個體財務報告。

台光電2025年前三季累計淨利109.12億元，年增57.5%，每股純益為31.23元，創新高。其中去年第3季財報已顯示受惠於AI關鍵材料需求強勁，公司業績續創歷史新高。隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，單季營收達251.5億元，再創歷史新高。單季稅後純益39.65億元，季增14%，年增67.6%，每股稅後純益（EPS）達11.19元，該季已連續三季賺逾一個股本。

台光電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

上市銀行股元月獲利開門紅 聯邦銀年成長逾八成最高

工業地產交易 1月單月衝八筆

台股首次站上「33K」 五檔準千金蓄勢上位

台光電、景碩 權證認購熱

相關新聞

友達終結連3年虧損！2025年大賺68億轉盈 面板雙虎封關日爆量噴發

面板龍頭友達（2409）金蛇年封關演出大驚喜！受惠雙軸轉型奏效與業外收益入帳，2025年成功終結連3年虧損，全年大賺68...

蛇年將封關 台積電股價市值再創新天價

蛇年將封關，台積電（2330）今日股價與市值再創新天價，盤中來到1,925元，上漲45元 ，漲幅2.39%，挹注市值並逼...

友達2025年終結連三虧 將配息0.4元

友達董事會昨（10）日通過2025年財報，雙軸轉型推升智慧移動、垂直領域應用，優化毛利率成長2.9個百分點，加上去年底出...

牧德犀利 決配發現金12元

自動光學檢測設備廠牧德昨（10）日召開董事會並公布財報。2025年受惠電子產業需求回升、高階檢測設備出貨成長，全年營收3...

聯發科元月營收失守500億

聯發科昨（10）日公告元月合併營收失守500億元大關，降至469.77億元，月減8.3％，年減8.1％。

日月光合併營收 最旺元月

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布元月合併營收599.89億元，為同期最佳，月增1.9%，年增21...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。