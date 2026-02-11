友達終結連3年虧損！2025年大賺68億轉盈 面板雙虎封關日爆量噴發

面板龍頭友達（2409）金蛇年封關演出大驚喜！受惠雙軸轉型奏效與業外收益入帳，2025年成功終結連3年虧損，全年大賺68.43億元、EPS達0.9元。利多刺激今日股價放量大漲約8%，盤中成交量衝破37萬張，登上人氣王，攜手群創（3481）重返5日線上。

友達10日董事會正式通過2025年財報，不僅成功轉虧為盈，更交出 EPS 0.9元的表現。獲利關鍵在於「智慧移動」與「垂直領域」應用優化，成功推升毛利率成長2.9個百分點，加上處分新竹廠房的業外收益挹注，營運體質改善。

董事會也同步展現配息誠意，擬配發0.4元現金股利，配息率達44%。以昨日收盤價計算，現金殖利率約2.7%。董事長彭双浪強調，友達已確立三大營運支柱，目標在2030年前將非傳統面板營收占比拉高至7成，力甩景氣循環股的標籤。

受轉盈佳績激勵，友達今日成為市場吸金黑馬。盤中成交量突破37萬張，擠下旺宏（2337）登上人氣王寶座。股價強勢填補近期跌幅，一舉重返5日均線之上；從籌碼面觀察，外資在友達跌破月線後出現關鍵動作，10日止步連4賣，反手回補13,394張。

群創也在外資昨日回補2.4萬張的底氣下，今日量增價漲逾4%，「面板雙虎」同步上攻。

財務長張博儀指出，友達將持續推動「輕資產」經營策略。預估2026年資本支出將控制在200億元以下，折舊費用則進一步降至280億元。未來資源將高度集中於Micro LED、車用與垂直領域解決方案，確保持續獲利的動能。