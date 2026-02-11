蛇年將封關 台積電股價市值再創新天價

蛇年將封關，台積電（2330）今日股價與市值再創新天價，盤中來到1,925元，上漲45元 ，漲幅2.39%，挹注市值並逼近50兆元達約49.92兆元，同步改寫新紀錄。台積電股價年初迄今上漲340元 ，漲幅約21.45%，台積電近期股價強勢帶動大盤，台積電過去五個交易日上漲達155元，漲幅約 8.78%。至於過去一個月則上漲235元，換算漲幅約13.91%。

受惠於AI應用基礎設施建設帶動，世界半導體貿易統計（WSTS）組織先前已發布新聞稿提到，預期全球半導體市場2026年的強勁趨勢持續。外界認為相關成長主要由晶圓代工龍頭如台積電、記憶體大廠美光（Micron）等三大原廠成長驅動。

2026年，WSTS預測全球半導體市場將增長25%以上，達到9,750億美元，預計所有地區和產品類別都有增長。預計記憶體和邏輯將再次領先，兩者均同比增長30%以上。預計大多數其他產品類別將繼續逐步恢復，以更溫和的速度擴張。區域上，所有主要市場都有望擴大。美洲和亞太地區仍然是最大的貢獻者，而歐洲和日本預計將實現低兩位數的增長。

台積電方面，先前法說會上已預期公司今年成長將超越產業平均，台積電董事長暨總裁魏哲家先前在法說會上說，由於AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年將又是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收估年增近三成。台積電2025年美元營收已創新高，2026年持續成長可望再創新高紀錄。

由於AI需求穩健，台積電2025年美元營收順利跨越千億美元關卡達到1224.24億美元，2024年全年美元營收約為900.83億美元，美元營收年成長約35.9%，已創高，相較而言，依據公司先前釋出展望，台積電今年美元營收可望持續挑戰新高紀錄。

魏哲家先前強調，台積專注於業務基本面，以進一步鞏固競爭優勢。台積電預估2026年，晶圓製造2.0產業將年增14%。在強勁的人工智慧相關需求以及對台積先進製程與先進封裝技術的強勁需求，有信心繼續超越產業成長。預計2026年將是台積電另一個強勁成長的一年，並預測全年營收以美元計將成長近30%。人工智慧市場近期的發展動能依然非常正面。2025年AI加速器對台積貢獻營收比重已占10%以上達約17%至19%。