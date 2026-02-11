快訊

台積電飆1,925元歷史高價、市值49.92兆 分析師曝創天價的3大底氣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電1月營收首度突破4,000億元大關，單月營收4,012.55億元， 創歷史新高，台積電ADR周二上漲1.83%，台積電11日開平走高，股價衝達1,925元，上漲45元， 漲幅2.39%，市值49.92兆元， 台積電在蛇年封關日飆出天價，分析師強調，台積電具有3大底氣，推升股價不斷刷新記錄。

台積電ADR周二漲幅1.83%，收361.91美元， 續創收盤新高，1月營收表現也讓市場驚豔，在淡季逆勢創下新高，台積電11日以1,880元平盤開出，早盤一度短暫下滑至1,875元， 之後急拉翻紅，一度衝達1,925元，寫下歷史新高。

證券分析師張陳浩強調，台積電股價不斷創新高， 主要可由3方面來看，首先，輝達執行長黃仁勳釋出AI需求「高得驚人」，基礎設施建置將持續七到八年的看法，顯示出AI的能見度至少7年， 與台積電董事長魏哲家在先前法說會上的3年能見度相呼應。

第二個因素則是，先進製程漲價題材，張陳浩認為，台積電「先進製程漲價漲定了」， 看好今年第1季先進製程的營收占比將突破8成，在漲價的情況下， 將拉升毛利率的表現。

至於推升台積電股價表現的第三個底氣則是來自擴產效應，張陳浩預估，在產能擴增之下，將帶動台積電季營收近雙位數成長。

台積電在先前法說會時已釋出第1季財測，預估美元營收346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率63%至65%、營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

台積電董事長魏哲家先前也在法說會預告，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年又將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。台積電2025年美元營收創新高，2026年持續成長，可望再創新高。

台積電 營收
