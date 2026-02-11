台積電衝上1,925元！馬年紅包行情可期 把握良機進場布局小台積 ETF

電子權值股持續扮演多頭領軍角色，帶動台股11日早盤大漲逾300點、持續穩站33,000點整數關卡，台積電（2330）盤中股價衝上1,925元，再寫歷史新高。

大盤連續兩日強漲，累計上揚1,290點 ，11日將迎來金蛇年封關日。統計近十年歷史資料，台股農曆年後開紅盤上漲機率高達80% 。在多頭架構穩固、資金動能充沛下，馬年紅包行情可期。法人建議，投資人宜把握封關前最後交易日，提前卡位科技型ETF，掌握年後續攻契機。

有「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄指出，台股今年開局氣勢如虹，成功突破33,000點整數關卡，不僅題材與資金面支撐強勁，基本面表現同樣亮眼。1月上市櫃公司合併營收達4.83兆元，連續七個月站穩4兆元之上，寫下史上最旺1月紀錄 。

台積電1月合併營收更一舉突破4,000億元、達4,012.5億元，再創單月新高 ，顯示AI訂單已成為支撐先進製程高稼動率的核心引擎。

展望年後產業催化劑，市場焦點將接續登場。首先為全球行動通訊大會（MWC），新一代AI手機與邊緣運算應用可望成為亮點；隨後登場的NVIDIA GTC大會，預期將釋出更具指標性的AI伺服器與先進晶片技術進展，強化AI主軸題材。

此外，四大雲端服務供應商（CSP）2026年資本支出合計上看6,500億美元，主要用於資料中心與AI算力建設，顯示全球科技巨擘持續加碼投資，台灣科技供應鏈可望直接受惠。多家券商亦同步上調2026年台股企業獲利預估，獲利動能有機會呈現季季成長。

綜合基本面、產業趨勢與國際資本支出動向觀察，台股中長期多頭結構未變。隨著封關日將至，若欲參與年後紅盤與AI趨勢行情，今日可視為年前最後布局窗口，科技型ETF仍為核心配置首選。