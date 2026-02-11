桓鼎1月營收3.01億元 綠色能源布局擴大、接單結構持續優化

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

桓鼎-KY（5543）2026年1月合併營收達3.01億元，較去年同期減少4.15％。桓鼎指出，集團綠色能源業務轉型綜效持續放大，核心業務接單動能仍穩健推進，整體營運動能與接單結構朝向中長期成長軌道邁進。

桓鼎表示，旗下電池模組業務持續受惠低軌衛星、BBU備援電池、無人機及人型機器人等高門檻利基應用領域拓展，國際客戶專案推進節奏穩定，為綠色能源事業後續營收成長奠定良好基礎，另一方面，集團積極推進新型分散式儲能牆系統於荷蘭地區EV儲能示範案場落地，累積歐洲EV充電與儲能整合解決方案的市場布局，完善從關鍵零組件到終端應用場景的「綠能生態圈」整合。

桓鼎進一步表示，除綠能事業動能持續放大外，集團亦同步進行金屬建材事業體質重整，包括優化資源配置與營運效率，並針對外銷金屬建材業務方面，桓鼎已接獲歐洲、美國等地區客戶訂單需求明顯回升，隨著接單結構改善與產能調整效益逐步顯現，將有望大幅提升集團整體營運體質，並創造未來營運正面效果。

展望未來，桓鼎維持審慎樂觀。隨著全球能源轉型、電動化與企業用能韌性需求持續升溫，帶動儲能系統、電池模組與智慧能源整合解決方案市場規模加速擴張，桓鼎也將以綠能生態平台為核心推動成長，透過生態系綜效放大電池模組、儲能系統與工程專案的整體接單規模，擴大在高成長利基應用領域的接單布局，同時，持續深化從電芯、模組製造到系統整合與場域建置的垂直整合能力，布局上游電芯供應與策略合作，築起技術與供應鏈的雙重競爭護城河，為未來中長期營運動能奠定更為扎實的基礎。

電池模組 生態 綠能
