聯發科元月營收失守500億

聯發科（2454）昨（10）日公告元月合併營收失守500億元大關，降至469.77億元，月減8.3％，年減8.1％。

聯發科先前已釋出本季財測，預估以美元兌新台幣匯率1：31.2估計算，單季合併營收介於1,502億至1,412億元之間，約與上季持平到季減6％，年減2％至8％，毛利率落在46％加減1.5個百分點。

聯發科執行長蔡力行先前於法說會中表示，本季手機業務營收將明顯下滑，不過，智慧裝置平台業務成長，將可部分抵銷相關影響。

聯發科預期，記憶體及整體物料清單（BOM表）成本上揚，將衝擊智慧手機終端需求，2026年對智慧手機產業而言，「會是艱難的一年」，惟聯發科透過調整業務組合，今年全年仍力拚成長。

蔡力行認為，相信明年或之後一年半，手機需求將會保持強健，需求肯定會回升，聯發科也會為此做好準備。聯發科股價昨天漲15元、收1,845元。

備受關注的ASIC業務方面，蔡力行非常有信心聯發科今年資料中心ASIC營收將突破10億美元，並於2027年達到數十億美元。聯發科正全力執行後續專案，預計2028年開始貢獻營收。

聯發科總經理陳冠州估計，今年對資料中心相關投資會比去年倍增，相關產品線預期將是未來三年成長最快的部分，有機會躍居第二大營收項目。

車用領域方面，聯發科預期，車用解決方案將在今年帶來顯著營收成長；其運算解決方案包含平板電腦、Chromebook，及與輝達合作應用於DGX Spark的GB10專案等，去年營收成長逾八成、達10億美元。聯發科認為，DGX Spark獲得市場極佳反應，今年相關營收會加速成長。