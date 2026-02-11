聯發科元月營收失守500億

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（10）日公告元月合併營收失守500億元大關，降至469.77億元，月減8.3％，年減8.1％。

聯發科先前已釋出本季財測，預估以美元兌新台幣匯率1：31.2估計算，單季合併營收介於1,502億至1,412億元之間，約與上季持平到季減6％，年減2％至8％，毛利率落在46％加減1.5個百分點。

聯發科執行長蔡力行先前於法說會中表示，本季手機業務營收將明顯下滑，不過，智慧裝置平台業務成長，將可部分抵銷相關影響。

聯發科預期，記憶體及整體物料清單（BOM表）成本上揚，將衝擊智慧手機終端需求，2026年對智慧手機產業而言，「會是艱難的一年」，惟聯發科透過調整業務組合，今年全年仍力拚成長。

蔡力行認為，相信明年或之後一年半，手機需求將會保持強健，需求肯定會回升，聯發科也會為此做好準備。聯發科股價昨天漲15元、收1,845元。

備受關注的ASIC業務方面，蔡力行非常有信心聯發科今年資料中心ASIC營收將突破10億美元，並於2027年達到數十億美元。聯發科正全力執行後續專案，預計2028年開始貢獻營收。

聯發科總經理陳冠州估計，今年對資料中心相關投資會比去年倍增，相關產品線預期將是未來三年成長最快的部分，有機會躍居第二大營收項目。

車用領域方面，聯發科預期，車用解決方案將在今年帶來顯著營收成長；其運算解決方案包含平板電腦、Chromebook，及與輝達合作應用於DGX Spark的GB10專案等，去年營收成長逾八成、達10億美元。聯發科認為，DGX Spark獲得市場極佳反應，今年相關營收會加速成長。

聯發科 營收 智慧手機
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

決勝秘訣！台積電發明專利申請蟬聯十年第一、另有達47.5萬件營業祕密

聯發科組隊 攻衛星通訊

聯發科目標價升至2,000元 法人建議靜待進場時機

全民權證／聯發科 兩檔風光

相關新聞

日月光合併營收 最旺元月

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布元月合併營收599.89億元，為同期最佳，月增1.9%，年增21...

友達2025年終結連三虧 將配息0.4元

友達董事會昨（10）日通過2025年財報，雙軸轉型推升智慧移動、垂直領域應用，優化毛利率成長2.9個百分點，加上去年底出...

牧德犀利 決配發現金12元

自動光學檢測設備廠牧德昨（10）日召開董事會並公布財報。2025年受惠電子產業需求回升、高階檢測設備出貨成長，全年營收3...

聯發科元月營收失守500億

聯發科昨（10）日公告元月合併營收失守500億元大關，降至469.77億元，月減8.3％，年減8.1％。

日月光投控1月營收創同期高 先進封測帶動

封測廠日月光投控今天下午公布1月自結合併營收新台幣599.88億元，較2025年12月增加1.9%，比去年同期成長21....

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高，但盤後鉅額交易卻認為「不夠高」！台積電10日盤後鉅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。