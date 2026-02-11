牧德犀利 決配發現金12元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

自動光學檢測設備廠牧德（3563）昨（10）日召開董事會並公布財報。2025年受惠電子產業需求回升、高階檢測設備出貨成長，全年營收31.91億元，年增108.3%，創歷史新高。

董事會決議配發去年現金股利每股12元，包括盈餘配發現金11元及資本公積發放現金1元，以牧德昨日股價485元計算，殖利率約2.4%。

牧德表示，去年營運受惠PCB產業景氣回溫，高階自動光學檢測（AOI）設備需求提升，主要產品線出貨動能增強；加上持續推進半導體先進封裝檢測設備市場布局，逐步建立中長期成長基礎。透過優化產品組合與提升營運效率，整體營收與獲利同步成長。

展望未來，牧德目前接單與出貨動能穩定成長，整體訂單能見度優於去年。

半導體 設備廠
